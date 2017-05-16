КомиОнлайн

Новости

Вторник, 16 мая 2017, 15:01
  • 333
  • 0
  • 1

15:01
В Сыктывкаре в этом году отремонтируют четыре улицы

Большая часть средств направлена на дворы.

 

На общегородской планерке 16 мая руководитель управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь рассказал, что в планах мэрии отремонтировать улицы Станционную, Лыткина (от Малышева до Петрозаводской) и Малышева (от Лыткина до Петрозаводской). Также в начале года состоялся аукцион на ремонт около тысячи метров улицы 1-й Промышленной (от поворота на дырносские дачи до объездной). Завершить работы должны к концу июля.

Кроме того, до 1 июля три компании – «Темп-Дорстрой» «Коми дорожная компания» и «ДорИнвест» - будут делать гарантийный ремонт на тех участках, состояние которых не удовлетворило городскую комиссию. К концу апреля чиновники обследовали все улицы города и нашли недочеты на 20 из них. Ранее состояние дорог, отремонтированных с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, мэр Сыктывкара Валерий Козлов оценил, как хорошее. Будет вестись ямочный ремонт.

«Большая часть сил и средств в этом году будет направлена на дворы. В списки попало 46 дворов, где будут проводиться ремонты. Сейчас составляются сметы и готовится конкурсная документация», - отметил А.Гонтарь.

*** О том, что в Сыктывкаре не планируется большой дорожной кампании, было известно еще в апреле. Дело в том, что большее внимание планируется уделить дворам города. Для этого в бюджете из дорожного фонда города 13 миллионов было направлено на софинансирование федеральной программы по благоустройству общественных территорий.

Фото Игоря Соколова 

Елена Кабакова
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
ремонтдорогисписок
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Оператор ПК
Рашн Кастомер Групп (Сыктывкар)

Продавец-консультант
Рогацкая М. В. (Сыктывкар)
от 25000 до 50000 RUR

Промоутер-консультант
АНКОР Аутсорсинг (Сыктывкар)
от 45000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

бур:
Заказчиком выступил минсельхоз, приурочив установку к объявленному в Коми Году добрых дел. Корова изготовлена из стали в натуральную величину. Ее бока украшают цветы, через которые видно утробу животного. Работники министерства уже положили начало традиции класть туда монеты на счастье.
16.05.2017 - 13:21
Перейти к новости
Горожанин:
«Кто-то, видимо, случайно прошел по такой ссылке. Заражено 13 компьютеров. Сеть частично восстановлена», - рассказали «КомиОнлайну». Не надо муниципальным госслужащим ползать по интернету в рабочее время. Работать надо!
16.05.2017 - 12:30
Перейти к новости
Житель Коми:
Лучше бы вход в здание отремонтировали,куда смотрит главный архитектор города, возле молокозавода ладно, а тут, что за СОВХОЗ?
16.05.2017 - 11:27
Перейти к новости
KolyaroDer:
Как узнать айпи компьютера?
16.05.2017 - 10:27
Перейти к новости
Алена:
Позорная Коми!!!!!!!!! Граждане депутаты, проживите на 8100 в месяц, коммуналку при этом заплатите,и в магазины вы не ходите наверное???где наши северные?????????????
16.05.2017 - 08:16
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика