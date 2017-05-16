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15:01 В Сыктывкаре в этом году отремонтируют четыре улицы
Большая часть средств направлена на дворы.
На общегородской планерке 16 мая руководитель управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь рассказал, что в планах мэрии отремонтировать улицы Станционную, Лыткина (от Малышева до Петрозаводской) и Малышева (от Лыткина до Петрозаводской). Также в начале года состоялся аукцион на ремонт около тысячи метров улицы 1-й Промышленной (от поворота на дырносские дачи до объездной). Завершить работы должны к концу июля.
Кроме того, до 1 июля три компании – «Темп-Дорстрой» «Коми дорожная компания» и «ДорИнвест» - будут делать гарантийный ремонт на тех участках, состояние которых не удовлетворило городскую комиссию. К концу апреля чиновники обследовали все улицы города и нашли недочеты на 20 из них. Ранее состояние дорог, отремонтированных с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, мэр Сыктывкара Валерий Козлов оценил, как хорошее. Будет вестись ямочный ремонт.
«Большая часть сил и средств в этом году будет направлена на дворы. В списки попало 46 дворов, где будут проводиться ремонты. Сейчас составляются сметы и готовится конкурсная документация», - отметил А.Гонтарь.
*** О том, что в Сыктывкаре не планируется большой дорожной кампании, было известно еще в апреле. Дело в том, что большее внимание планируется уделить дворам города. Для этого в бюджете из дорожного фонда города 13 миллионов было направлено на софинансирование федеральной программы по благоустройству общественных территорий.
Фото Игоря Соколова
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