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Вторник, 16 мая 2017, 16:26
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Документы на получение компенсации платы за садик в Коми подали лишь на 22 тысячи детей

Минобраз подготовил облегчающие получение выплаты поправки.

В ответ на запрос «КомиОнлайна» в министерстве образования, науки и молодежной политики региона сообщили, что на 1 мая за предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях подано 22452 заявления (к 1 марта их было около 6,6 тысячи). Из них в 20458 случаях компенсация предоставлена, еще 661 заявление находится на рассмотрении в управлении образования, а 1333 заявителям было отказано в предоставлении компенсации. «По данным мониторинга, который еженедельно проводится министерством, количество поданных заявлений растет. Рост в среднем составляет 800 заявлений в неделю», – отметили в ведомстве.

До введения критерия нуждаемости компенсация предоставлялась на 51392 детей (ранее чиновники министерства, называя цифру 52 тысячи, говворили о количестве семей, а не детей). Тем не менее компенсации в настоящее время лишились большинство семей, которые раньше пользовались льготой.

В 2017 году на компенсацию родительской платы в бюджете республики предусмотрено 289 миллионов рублей. За январь-апрель этого года уже перечислено муниципалитетам 99 миллионов, за аналогичный период прошлого года сумма была выше – 110 миллионов рублей.

«В 2015 году были внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на совершенствование мер социальной поддержки граждан, исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости. Новый порядок предоставления компенсации утвержден с учетом указанных изменений и в целях повышения эффективности предоставления мер социальной поддержки, перехода к социально ориентированной поддержке наименее обеспеченных категорий граждан, – указали представители Минобраза. – С учетом определения критерия среднедушевой доход в семье, не превышает полуторный размер прожиточного минимума, компенсация будет выплачиваться практически всем родителям сельских районов республики, а также всем работникам бюджетной сферы, за исключением высокооплачиваемых должностей. Таким образом, введение критерия нуждаемости привело к тому, что компенсацию получают те родители, которые действительно в ней нуждаются».

В ведомстве заверили, что высвободившиеся средства останутся в отрасли образования и будут направлены на софинансирование проектов, участвующих в федеральных программах, в том числе по проекту «Жилье для молодой семьи» (выплаты молодым семьям на приобретение жилья) и укрепление материально-технической базы отрасли.

В Минобразе отметили, что специалисты ведомства подготовили предложения, изменяющие отдельные положения порядка обращения родителей за компенсацией, порядка ее выплаты и определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации. Так, чиновники предлагают исключить алименты из общего дохода родителей. Также предлагается изменить расчет среднедушевого дохода каждого члена семьи: делить суммы доходов на количество месяцев расчетного периода (12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, вне зависимости от фактического количества месяцев, в течение которых он имел данные доходы). Кроме того, предлагается внести изменения в постановление правительства о компенсации и увеличить переходный периода до 1 июля 2017 года. То есть родители, которые подадут документы на компенсацию до 1 июля 2017 года, получат ее с учетом перерасчета с 1 февраля 2017 года за период февраль-июнь этого года.

*** В декабре Государственный Совет принят разработанный Минобразом законопроект, вводящий принцип нуждаемости при назначении компенсации родительской платы за детский сад. В установленном порядке глава республики Сергей Гапликов его подписал, после чего министерство разработало порядок назначения выплат. Новый порядок начал действовать с 1 февраля 2017 года. Право на компенсацию осталось у тех, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. По сути, лишились выплаты семьи с большим доходом. Для назначения компенсации от родителей детей теперь требуется подтвердить свои доходы справками формы 2-НДФЛ.

Необходимость сообщать о своих доходах вызвала у жителей региона недовольство. Поэтому еще в начале февраля жители Коми начали собирать голоса за отмену закона (на момент подготовки статьи было собрано 7461 из 7500). В марте несколько десятков родителей с детьми в колясках и санках вышли на Комсомольскую площадь Ухты, чтобы высказать свое несогласие с принятым законом. Они собрали больше 200 подписей за его отмену. С подобной акцией чуть позже на улицу вышли родители Печоры. Также во «ВКонтакте» появилась группа «Республика Коми против РЗ 144 !». В ней активисты движения против закона о компенсациях делятся актуальными новостями и призывают родителей дошколят объединяться и публично высказывать свой протест. На момент подготовки статьи в сообществе было 888 участников.

Кроме того, юрист Роман Койдан в суде добивается отмены этого закона. Верховный суд Коми в апреле вынес определение о привлечении к участию в деле главы республики С.Гапликова, так как под ним стоит подпись руководителя региона. Дело уже рассматривалось, но 5 мая судья взял самоотвод – его дети также посещают дошкольное учреждение.

Фото Сергея Ларионова

Елена Кабакова
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КомиСыктывкарУхта
Общество
Социум
Детсадкомпенсацияплатадоходы
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