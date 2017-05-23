Глава Коми предложил творчески подходить к поиску инвесторов для моногородов

Социально-экономическое состояние моногородов заметно ухудшается, а государственная поддержка, которой правительство занимается с 2009 года, не дает серьезного результата. Такие выводы сделала Счетная палата России по итогам анализа ситуации и предложила правительству задуматься о комплексной программе. Сами жители называют ситуацию «терпимой с трудом». Об этом говорится в материале «Газеты.ru».

У моногородов нет денег, а из Фонда поддержки профинансировать развитие проблематично, поскольку сам фонд недостаточно велик, пояснила изданию директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Пока же деньги тратятся на обучение команд моногородов, сказала она.

Как привлекать инвестиции в неблагополучные места сегодня, когда их не хватает везде, – главный вопрос, который остается без ответа. Не смогли ответить на него и главе Коми руководители Емвы и Воркуты на заседании правительства региона 23 мая.

Из доклада министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николая Герасимова стало известно, что к сентябрю завершится обучение команд, управляющих проектами в четырех моногородах региона: Воркуте, Инте, Емве и Жешарте.

Как сообщалось ранее, Емва уже включена в список территорий опережающего развития, на очереди Жешарт и Воркута. На заседании глава республики Сергей Гапликов заявил, что от этого статуса должны выиграть все, в первую очередь население. Он призвал к ответу мэра Воркуты и главу Княжпогостского района по теме поиска резидентов, поскольку считает, что кроме обучения управленцев, республика не движется ни на какой скорости. «Мы стоим на тормозе, на ручнике. Я брал обязательство за вас. Мне это одному нужно? Я вам одного резидента уже привел, – сказал он, имея в виду проект по строительству тепличного комплекса в Княжпогостском районе. – А вы даже проектную документацию не можете разработать».

В оправдание руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин сказал, что резидент не желает двигаться дальше, а проектант оказался «левым». «Сели бы сами и начертили, сэкономили деньги для бюджета», – сказал глава, добавив, что к 1 июня проектная документация по тепличному комплексу должна быть готова, иначе руководитель администрации ответит персонально.

«Мы выставили 10 миллионов за проект, в итоге нашелся исполнитель за 3 миллиона. Сэкономили, и вот что вышло», – пояснил В.Ивочкин. Также он упомянул о двух потенциальных резидентах.

Что касается Воркуты, то, по словам мэра Игоря Гурьева, в начале июня состоится защита программ по развитию для получения статуса ТОСЭР. Он сообщил, что у «Воркутаугля» есть интерес в плане вывода ТЭЦ №1, так как само градообразующее предприятие не может быть резидентом. «Воркуте нужны резиденты», – обратился С.Гапликов к руководству «Т Плюс». В ответ он получил, что предложение рассмотрят более детально. Далее глава региона озвучил идею для «Воркутаугля»: «Как насчет выращивания грибов в затопленных шахтах? Тепло, темно и сыро. Надо творчески подходить к вопросу, искать что-то свое», – то ли в шутку, то ли всерьез сказал С.Гапликов.

** В Коми есть четыре монопрофильных муниципальных образования: Воркута, Инта, Емва и Жешарт. В трех моногородах решили создать территории опережающего социально-экономического развития. Сначала речь шла о Емве, где имеются проблемы с развитием предпринимательства и занятостью населения и нет хорошо проработанных инвестиционных проектов. Город в Княжпогостском районе уже включили в список, ожидается федеральная поддержка на реализацию инвестпроектов и развитие инфраструктуры. В феврале 2017 года появилась информация, что территории опережающего социально-экономического развития в ближайшее время будут созданы также в Жешарте и Воркуте. В опубликованных недавно результатах мониторинга, которое ведет министерство экономики Коми, говорится, что в 2016 году «не выявлено значительных негативных изменений в Воркуте, Емве и Жешарте».

*** Уровень зарегистрированной безработицы в моногородах на 1 января 2017 года составил: в Воркуте – 1,5 процента (на 1 января 2016-го – 1,3 процента), в Инте – 2 процента (1,9), в Емве – 3,3 процента (3,5), в Жешарте – 1 процент (1).

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