В Сыктывкаре будут судить заведующую садиком, где на детей с крыши обрушился снег

В пригородном поселке Верхняя Максаковка 2 марта 2017 года на группу детей, возвращавшихся с прогулки, с крыши одноэтажного здания детского сада обрушился снег. В результате трое детей 2013 года рождения с подозрением на травму головы были госпитализированы для обследования и госпитализацию в больницу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности. В тот же день стало известно, что крыша здания по документам была очищена.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, заведующая детсадом №120 Надежда Сильченкова, зная о наличии значительного количества снега на крыше зданий, не приняла мер по ее очистке, не распорядилась огородить место и и ограничить доступ к опасному участку работников и воспитанников учреждения. Обязанности по очистке кровли от снега она возложила на работника садика, но не контролировала его работу. А когда тот вышел на больничный, не приняла никаких мер, чтобы кто-то почистил крышу.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей три воспитанницы оказались полностью завалены снегом и не менее шести минут находились в условиях, создающих реальную угрозу воздействия низких температур на их организм, получения асфиксии и травматического воздействия, развития психологической травмы и как следствие создающих реальную угрозу для их жизни и здоровья. Одной из девочек помимо физической боли причинены телесные повреждения в виде кровоизлияний в области щек, шеи, груди, которые квалифицируются как не причинившие вреда здоровью.

В ходе следствия обвиняемая в халатности признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото Владилена Олофинского