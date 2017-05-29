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Понедельник, 29 мая 2017, 11:16
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11:16
В Сыктывкаре будут судить заведующую садиком, где на детей с крыши обрушился снег

Руководитель учреждения признала вину по предъявленному обвинению.

В пригородном поселке Верхняя Максаковка 2 марта 2017 года на группу детей, возвращавшихся с прогулки, с крыши одноэтажного здания детского сада обрушился снег. В результате трое детей 2013 года рождения с подозрением на травму головы были госпитализированы для обследования и госпитализацию в больницу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности. В тот же день стало известно, что крыша здания по документам была очищена.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, заведующая детсадом №120 Надежда Сильченкова, зная о наличии значительного количества снега на крыше зданий, не приняла мер по ее очистке, не распорядилась огородить место и и ограничить доступ к опасному участку работников и воспитанников учреждения. Обязанности по очистке кровли от снега она возложила на работника садика, но не контролировала его работу. А когда тот вышел на больничный, не приняла никаких мер, чтобы кто-то почистил крышу.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей три воспитанницы оказались полностью завалены снегом и не менее шести минут находились в условиях, создающих реальную угрозу воздействия низких температур на их организм, получения асфиксии и травматического воздействия, развития психологической травмы и как следствие создающих реальную угрозу для их жизни и здоровья. Одной из девочек помимо физической боли причинены телесные повреждения в виде кровоизлияний в области щек, шеи, груди, которые квалифицируются как не причинившие вреда здоровью.

В ходе следствия обвиняемая в халатности признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Социум
ДетиздоровьеБезопасность
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Последние комментарии

Гость:
Давно пора уже легализовать такой вид деятельности и пусть платят налоги пополняют бюджет , проституция была и есть всегда. Ну и контроль производить, чтобы анализы сдавали постоянно проверять.
29.05.2017 - 09:01
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Екатерина:
Кто может объяснит зачем нужны общедомовые счетчики, у меня в квартире нагорает меньше чем ОДН начисляют а что будет с июля норматив 3.11 кВт*ч на м2 из каких расчетов это взяли ведь нужно, наверно, учитывать белые ночи. Посмотреть бы в глаза этим рационализаторам.
28.05.2017 - 11:59
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горожанин:
из них 6 млн. рублей присоит администрация республики
26.05.2017 - 17:48
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Сергей:
А какой международный турнир проходил в 1986 г. в Сыктывкаре? Википедия тоже ошибается.
26.05.2017 - 16:02
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ЮРИЙ:
скорее все на выборы а то опоздаете без вас уже назначили !!!
26.05.2017 - 14:12
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