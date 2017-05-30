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16:14 К 100-летию Коми должна обновиться инфраструктурно и ментально
Основной упор – на восстановлении имеющихся объектов и участии в работе предприятий региона.
В правительстве Коми состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия республики. Министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова вкратце представила уже утвержденную концепцию подготовки к юбилею.
Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов рассказал, как его ведомство, которое должно координировать всю работу по празднованию, готовится к юбилею. К этой дате приписали строительство и реконструкцию всех объектов культуры, образования и творчества, намеченные на ближайшие годы. Туда же включили создание многофункциональных культурных центров в Воркуте и Кослане, проведение разнообразных ярмарок и выставок, праздников и мероприятий. А до 1 июня будут утверждены муниципальные планы празднования юбилея республики.
«Кроме того, в Воркуте 18-19 августа этого года состоится форум «Доступная Арктика», - с гордостью добавил С.Емельянов.
Директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова настояла на том, чтобы в праздновании 100-летия Коми были задействованы все – власти всех уровней, федеральные учреждения, предприниматели, жители. «Необходимо совместно определить якорные проекты, с финансированием которых мы постараемся помочь. Чтобы все успеть представить в сентябре на уровне правительства страны, нужно, чтобы план был готов до 15 июня», - указала она сроки.
Проректор Коми республиканской академии госслужбы и управления Юлия Манаенкова рассказала о проекте создания социального кластера «РО100К». Суть его проста: предлагается использовать все существующие социальные объекты различными учреждениями для различных задач, которые сводятся к одной общей цели – предоставить комплексные услуги населению и повысить уровень удовлетворенности качеством жизни. То есть, в одном здании в разных помещениях или в разное время могут располагаться органы власти, социальные, культурные, образовательные учреждения, представители бизнеса и некоммерческих организаций. По словам Ю.Манаенковой, такое экономное использование существующих площадей является мировым трендом. В Коми внедрить такую систему возможно к концу года.
Гендиректор «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский предложил иначе взглянуть на празднование юбилея региона. По его мнению, сосредоточиться надо не на возведении новых объектов, а на восстановлении имеющейся инфраструктуры. «Нужно проанализировать состояние музеев, дворцов культуры, досуговых, национально-культурных центров, театров, учебных заведений допобразования, творческих союзов. И в каждом населенном пункте, где они есть, привести их в порядок, - предложил он. – Кроме того, отдельное внимание необходимо уделить памятникам, мемориалам, благоустройству территорий». В качестве примера он привел запланированный компанией проект строительства Набережной газовиков в Ухте. Облагородить ее хотят к 2021 году. Также в Ухте планируют провести культурный симпозиум «Север в трех измерениях» итогом которого станут десять новых скульптур, появившихся в Ухте. Среди них – памятник комсомольцам «Романтики» на Комсомольской площади, памятник Петру и Февронии у храма и памятник Герою Советского Союза Александру Алексееву, в честь которого названа одна из улиц города.
«Надеюсь, нам удастся заключить многострадальное соглашение, и так мы тоже сможем внести свой вклад в празднование юбилея республики», - заключил А.Гайворонский.
«Соглашение согласовано всеми сторонами, остался последний этап и подписание», - заверил глава республики Сергей Гапликов.
Ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая сказал, что вуз внесет свою лепту в празднование 100-летия Коми. Планируется продолжить работу над созданием музея нефти и у здания университета поставить мемориал в честь участников Великой Отечественной войны.
Заместитель директора по взаимодействию с органами госвласти группы компаний «Ренова» Владимир Лукьянов сказал, что одним из вкладов представляемой им компании станет инвестирование в крупные проекты: «Например, завтра [31 мая] мы закладываем первый камень в строительство тепличного комплекса в Сосногорском районе. А с руководителем Минпрома Коми Николаем Герасимовым обсуждаем и другие инвестпроекты», - сказал он.
Сам Н.Герасимов предложил добиться проведения в Коми Чемпионата мира по лыжным гонкам, а также отмечать наградами заслуги работников разных сфер региона.
С.Гапликов согласился с мнением А.Гайворонского, что необходимо достаточно внимания уделить внешнему облику республики, чтобы никто не хотел из нее уезжать. Также он предложил задействовать в реализации проектов предприятия, которые работают в разных муниципалитетах: реализовывать новые проекты, создавая рабочие места, брать шефство над дошкольными учреждениями и школами, благоустраивать прилегающие к производству территорий и улицы населенных пунктов.
«Полезнее и рачительнее вкладывать средства в ту инфраструктуру, что уже имеется. Но не стоит ограничивать свою фантазию. Необходимо рассматривать все идеи. Например, как я предполагал, открыть в Воркуте центр подготовки олимпийкой сборной. Для зимних видов спорта отличные условия – почти весь год зима. Разряженный воздух помогает закалять организм. Если детей отправят в такой центр учиться, за ними поедут родители. А это новое жилье, строительство, инвестиции, инфраструктура. А не получится со спортом – выучился на шахтера и работай на здоровье. В чем нелогичность? - привел пример глава Коми. – Но не стоит забывать и о духовном. К 100-летию мы должны быть обновленными не только инфраструктурно, но и ментально».
Фото Владилена Олофинского
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Комментарии
Республика Коми умирает. Это ясно любому, кто видит отток молодых людей из региона. А власть будет устраивать показушний пир. Хотя чего им беспокоиться - они же сами тоже не местные.
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