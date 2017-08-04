Прокуратура Коми сомневается в исполнении региональной программы расселения аварийного жилья в срок

На коллегии прокуратуры Коми 4 августа руководитель надзорного ведомства Сергей Бажутов напомнил, что 1 сентября этого года должна завершиться программа переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. При этом законодательно регион обязан вернуть всю сумму оказанной Фондом реформирования ЖКХ поддержки, если условия программы не будут соблюдены. Коми по этой программе получила более 8 миллиардов рублей.

«На сегодня можно констатировать, что программа в срок полностью реализована не будет. На конец июля фактическое ее исполнение составило 73,3 процента, – сказал С.Бажутов. – Чтобы уложиться в сроки, меняются формы работы: со строительства домов на покупку жилья. Однако реализация этой работы проходит с нарушением закона. Яркий пример тому – ситуация с расселением аварийного дома в селе Ношуль Прилузского района, где администрация вместо обещанного строительства новых домов подготовила документацию на приобретение пяти квартир на вторичном рынке, цена которых была приравнена к строительству нового жилья. В результате бюджету причинен ущерб на 1,7 миллиона рублей».

По словам прокурора региона, существенные проблемы сохраняются и при приобретении квартир у застройщиков. Например, в Корткеросском районе не завершены строительные работы по 19 домам, в которых администрация района покупает 104 квартиры. Строительная готовность некоторых домов не превышает 20 процентов, в других – только возводятся стены.

«В условиях острого дефицита времени муниципалитеты будут стремиться вводить в эксплуатацию недостроенные жилые дома. Например, администрация Корткеросского района в марте распоряжением ввела в эксплуатацию четыре дома в поселке Приозерный, о чем отчиталась в Минстрой республики. В результате строительство этих домов до сих пор не завершено, квартиры гражданам не предоставлены. Нам необходимо жестко пресекать подобные факты», – сказал С.Бажутов.

По его словам, пристального внимания прокуроров требует и качество возводимых домов. В конце марта было возбуждено уголовное дело в Сыктывдинском районе по факту приема работ по строительству дома в селе Зеленец. администрация в феврале 2016-го муниципалитета выдала разрешение на эксплуатацию. После обильных дождей в августе того года под фундаментом дома произошло вымывание грунта. Причина – невыполнение предусмотренных проектом работ по его укреплению. Из-за противоправных действий местного чиновника, принявшего объект без замечаний, местный бюджет понес дополнительные расходы в 300 тысяч рублей.

«В этом полугодии нужно проверить каждый введенный в эксплуатацию дом, построенный по программе переселения», – резюмировал С.Бажутов.

*** Представители прокуратуры не в первый раз выражают сомнения в том, что республика справится с программой переселения в срок. С.Бажутов говорил об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Коми 31 января 2017 года. «Низкая исполнительская дисциплина, безалаберность должностных лиц муниципалитетов и отсутствие четкой стратегии реализации программ у органов власти республики ставят под угрозу исполнение принятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья. Если органы местного самоуправления не займутся этими проблемами прямо сейчас, то решить вопрос с аварийным жильем к 100-летнему юбилею республики не получится», – подчеркнул он.

В феврале 2017-го глава региона Сергей Гапликов заявил, что республика справится с поставленными сроками по переселению. О том, что это не обещание, а обязанность, он говорил, выступая с ежегодным отчетом перед Госсоветом. А в марте он вступился за муниципальных чиновников, которые не успели выполнить все этапы программы, и согласился с тем, что Коми не закончит программу в срок: «Говорить можно много, можно критиковать, говорить о том, что есть недоработки и что-то будет не выполнено. Да, будет не выполнено, но это будет объективно», – заключил он.

В Минстрое региона все это время заверяли, что программу удастся выполнить к 1 сентября. За оставшийся месяц нужно расселить около 40 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. После завершения программы в ветхом жилье в Коми останется больше 12 тысяч человек.

Фото пресс-службы Сыктывдинского района