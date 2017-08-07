Турпоездом «Сияние Севера» из Коми вновь никто не заинтересовался

В региональном министерстве имущественных и земельных отношений «КомиОнлайну» рассказали, что выставленными на торги вагонами состава «Сияние Севера» никто не заинтересовался – ни одной заявки не поступило. Аукцион объявят снова, но в ведомстве пока не знают, когда это случится.

Туристический поезд «Сияние Севера», находящийся в республиканской собственности, состоит из вагонов повышенной комфортности: вагона с шестью купе класса «Бизнес», вагона с пятью купе увеличенного размера класса «Люкс», вагона-ресторана на 24 посадочных места, вагона-салона на шесть VIP-пассажиров.

В 2017 году для продажи поезда был организован аукцион. Информацию о нем размещали на официальном сайте торгов и сайте Минимущества республики. Начальная цена лота – 250 миллионов 700 тысяч рублей. Она была основана на отчете о рыночной стоимости имущества. Ранее «Сияние Севера» выставляли на торги в октябре прошлого года. Тогда его стоимость оценили в 267 миллионов 500 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе можно было подавать с 30 июня по 4 августа 2017 года. Аукцион в электронной форме должен был состояться 9 августа.

*** Поезд «Сияние Севера» был приобретен республикой в лизинг более чем за 300 миллионов рублей. Его представили в августе 2011 года. Планировалось, что между Коми, Москвой, Московской, Ярославской, Архангельской, Вологодской областями и Ямало-Ненецким автономным округом будет подписано соглашение, которое объединит усилия по продвижению тура по северу России и позволит дать толчок развитию туристического бизнеса в стране. Об этом говорил и руководитель региона Вячеслав Гайзер.

В феврале 2013 года было решено создать новый туристический продукт – межрегиональный железнодорожный маршрут «Русский Север» по уникальным архитектурным, природным объектам, включенным в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Поезд должен был ходить по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Вологда – Микунь – Троицко-Печорск – Ярославль – Москва. Вывод маршрута на туристические рынки России и зарубежья был запланирован на 2014 год. В апреле 2013 года корпорация по развитию туризма Коми такжеразработала туристические проекты в сегменте железнодорожного туризма, где предполагалось использование вагонов «Сияния Севера» для состоятельных путешественников. В апреле 2014-го «Сияние Севера» по частям сдали в аренду.

По данным газеты «Трибуна», в 2014 году было организовано три коммерческих рейса, один тур для приглашенных участников международного форума «Еж» и две поездки социального направления с детьми республики. На международной выставке «Интурмаркет» в апреле 2014-го была достигнута договоренность с немецкой компанией «Евразия» о включении вагонов в состав «Транссибирского экспресса» по железнодорожным турам в Китай и Монголию. В 2015-м были реализованы восемь таких туров (четыре по России и четыре за рубеж). На этом республика должна была заработать 10 миллионов рублей в 2016 году и 13 миллионов – в 2017-м. Предполагаемый срок использования вагонов был заявлен такой: март-октябрь 2016 года.

Балансовая стоимость вагонов в апреле 2016-го составляла 334,2 миллиона рублей.

Но, так как состав оказался невостребованным, а затраты на его содержание составляют около 11 миллионов рублей в год, в марте 2016-го его было решено поменять на современные вагоны или продать: предложения купить состав были разосланы компаниям-перевозчикам и в организации, работающие в сфере туризма.

В октябре 2016-го состав выставили на продажу, но заинтересованных в покупке не оказалось, аукцион признали недействительным.

Да кому ты нужен: краткая история поезда «Сияние Севера»

Фото с сайта rkomi.ru