Воркутинцы вновь выступили против сокращения библиотечной сети

В ОНФ в Коми обратились жители Воркуты. Как сообщает пресс-служба организации, воркутинец Андрей Рейшахрит в заявлении сообщил, что несмотря на многочисленные обращения граждан к главе Коми, министерство культуры, туризма и архивного дела региона и администрация города намерены реализовать новый план по закрытию библиотек, в том числе детских.

Планы по сокращению следуют из приказа управления культуры мэрии о мерах по реализации плана оптимизации бюджетных расходов отрасли культуры Воркуты на 2017-2018 годы.

«Централизованная библиотечная система» (ЦБС) города Воркуты состоит из девяти библиотек – семи филиалов ЦБС, в том числе филиала №2 – детской библиотеки, Центральной городской библиотеки и Центральной детско-юношеской библиотеки. На основании приказа с 1 октября 2017 года будут закрыты детская библиотека-филиал №2 и библиотека-филиал №5 в Шахтерском районе, где проживает свыше 17 тысяч жителей. Библиотека-филиал №4 в поселке Северном перенесут в местный Дом культуры – в обращении жителей к ОНФ говорится, что там неприспособленные помещения: входить в библиотеку придется через сцену, нет возможности разместить фонд из 30 тысяч книг, библиотека окажется фактически недоступной для читателей. Центральная детско-юношеская библиотека также будет реорганизована – юношеский отдел переведен в Центральную городскую библиотеку.

Жители отмечают, что представители администрации города обосновывают оптимизацию экономией коммунальных расходов. При этом в обращении в ОНФ говорится, что в Воркуте целые кварталы полупустых домов, содержание которых оплачивается из городского бюджета – расходы на библиотеки по сравнению с этим минимальны, причем часть библиотек-филиалов занимают площади на безвозмездной основе и коммунальные расходы не несут.

В Воркуте в 1986 году было 37 библиотек, сейчас осталось только 9. «В городе идет планомерное, целенаправленное уничтожение библиотечной системы», - отмечается в обращении.

«Один из аргументов оптимизации – сокращение числа жителей Воркуты. Однако ОНФ не может принять его. Город разбросан на большие расстояния, поселки, он находится в Заполярье, где часто критичные отрицательные температура воздуха, зимой – полярная ночь. Транспортная, территориальная доступность учреждений культуры и образования очень значимы. Мы обратимся к властям Воркуты и республики, чтобы мнение людей было учтено, а библиотеки сохранены. Мы готовы обсудить ситуацию на переговорной площадке», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Коми Татьяна Астарханова.

*** Централизованная библиотечная система Воркуты создана в 1977 году на базе Центральной библиотеки имени А.Пушкина. Сейчас в ней девять филиалов, в том числе в поселках Северный, Воргашорский, Заполярный, Сивая Маска. Из-за оптимизации за последние годы в городе закрылись четыре филиала, в том числе и детская библиотека в поселке Воргашор. Сами библиотеки потеряли 650 квадратных метров площади.

И дальше оптимизировать сеть библиотек в Воркуте планировали давно. В конце января 2015 года стало известно о том, что в Год литературы хотят закрыть две библиотеки – филиал семейного чтения на улице Гагарина и детской библиотеки на улице Пирогова. Также рассматривалось предложение о слиянии детской библиотеки-филиала №3 со взрослой библиотекой-филиалом №13. Так городские власти хотели оптимизировать неэффективную библиотечную сеть. ОНФ в Коми направило обращение в министерство культуры региона обращение с просьбой сохранить учреждения. В феврале 2016-го стало известно, что власти города заморозили мероприятия по оптимизации библиотечной сети. Но в декабре 2016-го вопрос снова появился на повестке.

Как сообщал интернет-журнал «7х7», планами муниципалитета реорганизовать сеть вновь были обеспокоены библиотекари Воркуты. О них они узнали после встречи с руководством города. Стало известно, что Центральную детско-юношескую библиотеку хотят перевести в здание центральной городской библиотеки. Филиал детской библиотеки (фонд – 14 тысяч книг) закрыть. Библиотеки в поселках Воргашор, Северный и Заполярный переселить из своих помещений в дома культуры.

По мнению сотрудников центральной библиотеки, из-за объединения двух учреждений часть книг придется выбросить, так как фонды уже переполнены. Дворцы культуры в поселках не приспособлены для хранения книг и организации читальных залов, находятся в отдалении от других социальных объектов. Больше всего библиотекари переживали из-за возможного закрытия детско-юношеской библиотеки имени Юрия Гагарина («Гагаринка»).

Тогда в пресс-службе мэрии Воркуты отметили, что окончательное решение о реорганизации библиотек не принято. А министр культуры, архивного дела и туризма Сергей Емельянов заявил, что сокращать детско-юношеские библиотеки нельзя. Наоборот: в июне 2017 года в Воркуте откроется первый в регионе модельный центр на базе детско-юношеской библиотеки. «После встречи с сотрудниками администрации Воркуты мы решили, что в городе будет создан инновационный библиотечный комплекс для детей и молодежи. Это будет модельный проект для республики. В 2017 году министерство окажет финансовую поддержку администрации Воркуты. Это будет библиотека в центре города, похожая на молодежный центр с последними книжными новинками, мы обучим специалистов», – сказал министр, но не уточнил, в каком помещении будет располагаться комплекс.

На сайте «Активный регион» 18 января 2017 года был опубликован ответ на вопрос, верны ли слухи, что «Гагаринка» закроется. Минкультуры Коми сообщило, что, по данным воркутинской администрации, библиотека поселка Северный действительно переедет в дом культуры («Центр творчества и досуга «Йолога»), воргашорскую библиотеку переведут в здание «Дома детского творчества» поселка, филиал библиотеки на улице Пирогова закроют, а книжные фонды перераспределят между другими филиалами.

Изменится и адрес «Гагаринки». «Сейчас она расположена в спальном районе города в цокольном этаже жилого многоквартирного дома, к которому отсутствуют подъездные пути, а в пешеходной доступности отсутствуют остановки городского транспорта, то есть существует проблема низкой транспортной и пешеходной доступности для детей и юношества, что существенно снижает показатели качества услуг, – пояснили в мэрии Воркуты. – В соответствии с принятым решением об изменении месторасположения библиотеки наиболее реализуемый вариант – это ее размещение в Центральной городской библиотеке имени Александра Пушкина с сохранением статуса филиала и полным объемом оказываемых услуг. Данный вариант может стать первым этапом проекта по созданию на базе центральной библиотеки инновационного многофункционального мультикультурного библиотечного центра».

Существует и второй вариант – размещение детско-юношеской библиотеки в отдельном помещении в центре города. Но его реализуют, только если удастся подобрать свободное помещение в центральной части Воркуты, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения.

По задумке, в обновленной библиотеке будут оказываться разные услуги: выдавать книги, как и прежде, создавать различные объединения по интересам (клубы продленного дня для младшеклассников или клубы выходного дня «Мама-няня»), а также оказывать культурные услуги иного рода (например, предоставлять помещения для занятий хореографических клубов).

В ответе отметили, что планируемая оптимизация сети библиотек учтет транспортную доступность и возможности альтернативной обеспеченности населения и детей услугами библиотечного обслуживания.

Также сообщалось, что с 1 февраля 2017 года сократится штат управления культуры города.

Фото с сайта rkomi.ru