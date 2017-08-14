Суд оставил в силе запрет строительных работ на спорном участке в сыктывкарской Орбите

Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове 14 августа оставил в силе решение Арбитражного суда Коми о наложении обеспечительных мер в отношении участка в микрорайоне Орбита, находящегося в аренде ООО «Ассорти-Плюс».

Как напоминает пресс-служба администрации города, ранее мэрия настояла на наложении обеспечительных мер с целью остановить проведение земляных работ со стороны арендатора на время судебного разбирательства по возврату территории в собственность муниципалитета. «Ассорти-Плюс» подало апелляцию, чтобы снять ограничения, но суд оставил ее без удовлетворения. Таким образом, компании запрещено производить какие-либо действия на спорном участке.

*** В конце 2016 года в Сыктывкаре появилась информация, что на участке вблизи перекрестка улиц Тентюковской и Петрозаводской планируется строительство гостевой парковки, а затем и многоэтажного дома. Жители соседних домов выяснили, что арендатором территории в более чем 9 тысяч квадратных метров является компания «Ассорти-Плюс». Она действительно планировала построить на этом месте гостевую парковку. Данные о строительстве жилого комплекса на этом участке не подтвердились.

Весной 2017 года участок обнесли забором, начались работы по обустройству парковки. Жители соседних домов активизировались: несколько раз они встречались на улице, чтобы высказать свой протест и собрать подписи в пользу появления на этом месте сквера.

В конце апреля жителей Орбиты пригласили на встречу с представителями совета города, мэрии и застройщика. Народ высказался против появления парковки – люди уверены, что жильцы ближайших домов не станут оставлять там свои автомобили. Большинство поддержало идею появления сквера, некоторые высказались за создание социальных объектов.

Представитель «Ассорти-Плюс» отметил, что компания честно выполняет все условия договора аренды, а народ подталкивает администрацию к нарушению закона, требуя расторгнуть контракт и отказаться от проекта, который включен в план развития столицы.

Эти доводы показались собравшимся неубедительными. По итогам встречи жители Орбиты потребовали перевести участок из земель под жилую застройку в земли, отведенные для скверов (чтобы гарантированно избежать появления на этом месте многоэтажки), обязать «Ассорти-Плюс» восстановить уже перекопанный участок и включить эту территорию в программу благоустройства.

Глава Коми Сергей Гапликов в начале мая высказался в поддержку горожан и их инициативы построить на этом участке зону отдыха. После этого мэрия пригласила местных жителей на встречу, где глава города Валерий Козлов сказал, что администрация обратилась к руководству «Ассорти-Плюс» с просьбой расторгнуть договор аренды в двустороннем порядке.

В середине мая в администрации Сыктывкара состоялось заседание комиссии по землепользованию и строительству, которая рассматривала перевод спорного участка из земель под жилое строительство (Ж1) в «зеленую зону» (Р5). Все члены комиссии проголосовали за эти изменения.

«Ассорти-Плюс» должна была ответить мэрии до 5 июня. Все это время на участке велись работы. Мэрия заявила, что готова через суд добиваться расторжения договора аренды. Ответ от предпринимателей поступил 2 июня. В нем компания предлагала отложить переговоры до 26 июня. Администрация восприняла такой ответ как отказ, и 6 июня подала иск в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. И 7 июня суд временно запретил строительство парковки в Орбите, а также производить какие-либо регистрационные действия на спорном участке. Работы были прекращены, техника вывезена.

В середине июня в мэрии состоялись общественные слушания, где были высказаны мнения как за сквер, так и за парковку. Защитники территории отмечали, что арендатор земли и риелторы заплатили людям за участие в дебатах.

Заочный этап сбора предложений по спорному участку продлится до 17 августа. После этого вопрос об изменении статуса земли будет вынесен на совет города.

Фото из группы «Орбита против строительства» во «ВКонтакте»