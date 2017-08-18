В Госдуме не согласились уравнять буквы «е» и «ё»

Нижней палате парламента было предложено сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах. С предложением на эту тему выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров, говорится в материале «Российской газеты».

«Путаница в различном написании имен собственных - фамилий, имен, отчеств, места рождения граждан - владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты», - говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве примера автор привел различное написание имени «Наталья» и Наталия«, отчества »Геннадьевич« и Геннадиевич», а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы е вместо ё и наоборот.

«Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами», - сказал депутат в комментарии РИА Новости. Чтобы это не было основанием для ограничения или препятствий в реализации прав и свобод граждан, и нужно принять поправки, объяснил он.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал инициативу. Он заявил, что буква «ё» является необходимой частью алфавита русского языка. «Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших», - предупредил он.

*** В Коми в октябре 2015 года супружеская пара через суд добилась выплаты семейного капитала, в котором ей было отказано из-за того, что в паспорте матери фамилия указана через букву «е», а в свидетельствах о рождении детей их фамилии указаны через букву «ё». В 2016 году жительнице Сыктывкара также через суд удалось доказать Пенсионному фонду, что эти две буквы идентичны по смыслу.