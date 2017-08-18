КомиОнлайн

Новости

Пятница, 18 августа 2017, 15:23
  • 72
  • 0
  • 1

15:23
В Госдуме не согласились уравнять буквы «е» и «ё»

Зачастую граждане испытывают массу проблем из-за их написания в документах.

Нижней палате парламента было предложено сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах. С предложением на эту тему выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров, говорится в материале «Российской газеты».

«Путаница в различном написании имен собственных - фамилий, имен, отчеств, места рождения граждан - владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты», - говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве примера автор привел различное написание имени «Наталья» и Наталия«, отчества »Геннадьевич« и Геннадиевич», а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы е вместо ё и наоборот.

«Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами», - сказал депутат в комментарии РИА Новости. Чтобы это не было основанием для ограничения или препятствий в реализации прав и свобод граждан, и нужно принять поправки, объяснил он.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал инициативу. Он заявил, что буква «ё» является необходимой частью алфавита русского языка. «Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших», - предупредил он.

*** В Коми в октябре 2015 года супружеская пара через суд добилась выплаты семейного капитала, в котором ей было отказано из-за того, что в паспорте матери фамилия указана через букву «е», а в свидетельствах о рождении детей их фамилии указаны через букву «ё». В 2016 году жительнице Сыктывкара также через суд удалось доказать Пенсионному фонду, что эти две буквы идентичны по смыслу.

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиМосква
Общество
Социум
букваправописаниедокументы
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Ведущий инженер-супервайзер
Intertek (Moody International) (Сыктывкар)

Ведущий специалист
Intertek (Moody International) (Сыктывкар)

Воспитатель детей дошкольного возраста
МАДОУ Детский сад № 5 (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика