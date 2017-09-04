Тропу здоровья в Усинске украсили новыми скульптурами

Рекреационный объект был открыт четыре года назад – тогда была отсыпана гравием дорожка в пригородном лесу, а вдоль нее установлены фигуры из фанеры, поделки школьников и воспитанников детских садов. Благоустройство тропы продолжилось летом этого года. Реконструкцию провели в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и «ЛУКОЙЛом», а также на грантовые средства от компании.

Как говорится в пресс-релизе «ЛУКОЙЛ-Коми», в рамках соглашения с учетом пожеланий усинцев провели освещение вдоль пешеходного маршрута. В проекте приняли участие и неравнодушные усинцы. Например, в прошлом году сразу три авторских коллектива из Усинска вошли в число победителей традиционного конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». На средства грантов вдоль тропы установили новые скульптуры и композиции, выполненные из натуральных материалов. Они расположились на нескольких площадках тропы на протяжении более чем полутора километров, при этом идеально вписались в природный ландшафт. Появилась здесь и новая входная группа.

Открыли обновленную тропу 4 сентября глава Коми Сергей Гапликов, вице-президент «ЛУКОЙЛа», генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин и глава муниципального образования – председатель совета Николай Такаев.

«С каждым годом Усинск преображается, становится все более комфортным для жизни, появляются новые места для отдыха и досуга молодежи. Большинство этих преобразований стали возможны благодаря искреннему желанию самих горожан менять свою жизнь к лучшему. Открытие обновленной тропы здоровья – прекрасный тому пример. Это еще и замечательный подарок сразу к двум праздникам: Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, и я искренне поздравляю вас с этими праздниками», – обратился к жителям Усинска С.Гапликов. Глава республики поблагодарил партнера в лице «ЛУКОЙЛ-Коми» за активную помощь в благоустройстве города.

«Тропа здоровья не просто городской объект, а по-настоящему народный. Над его благоустройством трудились нефтяники, сотрудники администрации города, здесь личный вклад многих жителей Усинска», – сказал А.Лейфрид.

Участники открытия ознакомились с композициями, размещенными на тропе. И послушали песни под гитару у костра на специальной площадке. Таких участков вдоль тропы оборудовано несколько, они сделаны с расчетом, чтобы горожане могли устраивать пикники без вреда для природы.

Для второклассницы Саши Багаутдиновой бывать на тропе здоровья не в новинку. Но сегодняшняя прогулка наверняка запомнится надолго: оказалось, здесь столько нового и интересного. «Сказка на каждом шагу, – поделилась ее бабушка Рабига Амировна, – Нигде я не встречала ничего подобного! Строителям удалось сохранить природу во всей северной красе: мы с Сашей на днях здесь целое ведро брусники собрали!»

Оценил обновленную городскую достопримечательность и пятилетний Матвей Канев, приехавший в гости из деревни Малое Галово Ижемского района. «Теперь это обязательный пункт нашей программы приезда в Усинск, – сказала мама мальчика Алена. – Удивительное по красоте и энергетике место!»

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»