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Понедельник, 11 сентября 2017, 15:27
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15:27
Бахрейн заинтересован в решении проблем моногородов Коми

Представители республики продолжают встречаться с послом королевства.

Когда в ноябре 2016 года Государственный Совет Коми дал главе Коми согласие на назначение специальным представителем Джамала-Лейлу Яндиева, тот пообещал, что постарается привлечь в республику инвестиции из ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна. Спустя несколько месяцев в Москве состоялась встреча главы региона Сергея Гапликова с представителями арабских стран, где он рассказал о том, чем богата республика. А во время большой пресс-конференции он уточнил, что в Коми собираются приехать послы Бахрейна и Катара. «Очень богатые», – добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России доктор Ахмед Аль-Саати побывал в Сыктывкаре в апреле. Во время двухдневной командировки он успел встретиться с главой республики, посетить «Монди СЛПК», «Сыктывкарский фанерный завод», республиканский стадион имени Раисы Сметаниной, недостроенный аэропорт в Соколовке и завод башенных кранов.

Посол был впечатлен, заявив, что республика сидит на огромном богатстве. Он произнес ту же фразу, которую, по его словам, сказал король Бахрейна президенту России Владимиру Путину: «У вас так много всего есть, и это все нам нужно». А.Аль-Саати не исключил возможности деловых контактов, а также помощи в продвижении продукции из Коми в другие страны: Оман, ОАЭ, Катар. В заключении он сказал, что вначале можно остановиться на одном-двух проектах (крановый завод и лесопромышленный комбинат), а потом перейти к нефти и газу.

Спустя пять месяцев посол встретился с заместителем председателя правительства Коми Григорием Саришвили в постоянном представительстве республики при президенте России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Ахмед Аль-Саати подтвердил заинтересованность деловых кругов Бахрейна в инвестировании средств в транспортную инфраструктуру, производство строительных материалов, глубокую переработку древесины, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, а также в решение проблем моногородов в Коми. Г.Саришвили предложил собеседнику рассмотреть вопрос создания инвестиционного фонда в России, который обеспечивал бы подготовку проектной документации и вел финансирование проектов. Стороны условились подготовить «дорожную карту» по конкретным этапам экономического сотрудничества, в том числе обмен делегациями на высоком уровне, участие предпринимателей во взаимных бизнес-миссиях, организацию недели Коми в Бахрейне с презентацией инвестиционного, культурного и научного потенциала республики для стран Персидского залива.

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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Москва
Экономика
Делу время
Бахрейнпосолмоногорода
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