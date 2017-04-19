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Среда, 19 апреля 2017, 22:05
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Это все нам нужно: что показали послу Бахрейна в Сыктывкаре и что ему приглянулось

Посмотрев шесть инвестпроектов, иностранцы решили остановиться на одном-двух.

Когда в ноябре 2016 года Государственный Совет Коми дал главе Коми согласие на назначение специальным представителем Джамала-Лейлу Яндиева, тот пообещал, что постарается привлечь в республику инвестиции из ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна. Спустя несколько месяцев в Москве состоялась встреча главы региона Сергея Гапликова с представителями арабских стран, где он рассказал о том, чем богата республика. А во время большой пресс-конференции он уточнил, что в Коми собираются приехать послы Бахрейна и Катара. «Очень богатые», – добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России доктор Ахмед Аль-Саати прибыл в Сыктывкар 18 апреля. Во время двухдневной командировки он успел встретиться с главой республики, посетить «Монди СЛПК», «Сыктывкарский фанерный завод», республиканский стадион имени Раисы Сметаниной, недостроенный аэропорт в Соколовке и завод башенных кранов. В планах был полет на месторождение бокситов, но там из-за затяжной весны оказалось слишком грязно.

Совещание по инвестиционным проектам с участием посла 19 апреля должен был вести С.Гапликов, но он не смог присутствовать. Поэтому слова благодарности за приезд произнес руководитель администрации главы Михаил Порядин, несколько раз обратившись к гостю «Его превосходительство».

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В роли рассказчика выступил министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов. Он начал с общих сведений о регионе: площадь республики – 416 тысяч квадратных километров, и эта территория вмещает десяток европейских государств, численность населения – 870 тысяч человек [на самом деле уже меньше – «КомиОнлайн»], мирно сосуществуют 130 национальностей, столица – Сыктывкар. Есть университеты, поэтому можно обмениваться студентами, и финно-угорский этнопарк, который якобы имеет туристическую привлекательность (но и требует инвестиций).

Так как презентация носила явно выраженный завлекательный характер, говорилось в ней и о ресурсах. Лесов в Коми – 3,5 миллиарда кубометров (расчетная лесосека – 34 миллиона кубометров, заготавливают в год – 8 миллионов кубометров), разведанных запасов нефти – более 800 миллионов тонн (добывают примерно 14 миллионов в год), угля – 7,4 миллиарда тонн (добывают 10-13 миллионов в год), бокситов – 319 миллионов тонн (добывают примерно 4 миллиона в год). С газом дела не столь хороши, так как постепенно вырабатываются запасы, но надежду возлагают на новые месторождения.

Затем министр немного подробнее остановился на конкретных инвестиционных проектах. Сначала речь зашла о строительстве второго целлюлозно-бумажного комбината в Троицко-Печорском районе. Ориентировочная стоимость проекта – 70 миллиардов рублей.

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Нуждается в дальнейшем развитии и Печорский угольный бассейн, где имеется 32 месторождения. С большим энтузиазмом Н.Герасимов рассказал о самой молодой ресурсной отрасли Коми – бокситной. Она существует с 1994 года, и за это время показала хорошие результаты: по итогам 2016 года из 12,4 миллиона тонн добытых в целом по стране бокситов треть приходится на республику. Перспективы в этом направлении связывают с освоением Верхнее-Щугорского месторождения. При этом глиноземный завод в республике решили пока не строить.

Есть вероятность, что территория от Инты в сторону Воркуты богата газом. Отфиксированы геологические структуры, которые потенциально могут свидетельствовать о больших объемах газа (примерно 250-300 миллиардов кубометров).

Вскользь упомянув про Соколовку, министр перешел к последнему проекту – прокладке волоконно-оптической линии вдоль Северного Ледовитого океана. Транснациональная линии связи (ROTACS – Russian Optical TransArctic Cable System) была представлена недавно на Арктическом форуме. Она имеет стратегическое значение и фактически повторяет уже существующую линию, соединяющую север  Европы и Северную Америку (Arctic Fibre). Стоимость проекта оценивается в 750 тысяч долларов США (45 миллиардов рублей).

Посол был впечатлен, заявив, что республика сидит на огромном богатстве. Он произнес ту же фразу, которую, по его словам, сказал король Бахрейна президенту России Владимиру Путину: «У вас так много всего есть, и это все нам нужно». А.Аль-Саати не исключил возможности деловых контактов, а также помощи в продвижении продукции из Коми в другие страны: Оман, ОАЭ, Катар. В заключении он сказал, что вначале можно остановиться на одном-двух проектах (крановый завод и лесопромышленный комбинат), а потом перейти к нефти и газу.

Фото с сайта rkomi.ru

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
инвестицииинвесторыинвестпроекты
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