Пригородный поезд Микунь - Кослан запустят в октябре

Он будет курсировать в тестовом режиме до конца года.

Направление Сыктывкар – Кослан несколько лет является проблемным. Дело в том, что поезд №678/677 убыточный, но чтобы он продолжал перевозить людей, правительство Коми компенсирует железнодорожникам потери. Сумма возмещений и сроки их уплаты являются предметом договоренностей, при этом иногда одна из сторон их не соблюдает, на что реагирует вторая сторона.

В министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми еще осенью 2016-го заявили, что рассматривают возможность открытия нового мультимодального пригородного маршрута Сыктывкар – Микунь – Кослан.

В августе 2017-го на портале общественных обсуждений был опубликован проект изменений постановления правительства Коми об утверждении региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Новинка, которую предлагается внести при помощи этого документа – частичная замена дополнительных рейсов пассажирского поезда дальнего следования №678/677 Сыктывкар – Кослан рейсами нового поезда пригородного сообщения Микунь – Кослан. А добираться до Микуни из столицы Коми, как предлагается, пассажиры будут автомобильным транспортом – например, автобусами, такси.

В пояснительной записке к документу говорилось, что эти изменения помогут экономить деньги из регионального бюджета за счет сокращения расходов на организацию перевозок на пять процентов. Приводятся и расчеты: стоимость одного дополнительного рейса поезда Сыктывкар – Кослан и обратно в 2017 году составляет 473,8 тысячи рублей; прогнозная стоимость одного рейса Микунь – Кослан и обратно – до 120 тысяч рублей. В зависимости от количества замен экономия для бюджета может достигать пять миллионов рублей в год.

В правительстве региона понимают: чтобы новый рейс был востребован, общая стоимость проезда по маршруту Сыктывкар – Микунь – Кослан и обратно вместе с тратами на путь от Сыктывкара до Микуни не должна превышать стоимость проезда в общем вагоне поезда №678/677. То есть билет на новый пригородный поезд (перевозчик «Северная пригородная пассажирская компания» – АО «СППК») должен стоить дешевле, чем рассчитанный максимальный тариф. При этом компенсировать железнодорожной компании потери в доходах при применении тарифов ниже уровня, установленного Минстроем Коми, республика не может (согласно действующему порядку финансирования).

Минпром Коми и АО «СППК», по согласованию с администрацией Удорского района, подписали программу мероприятий по реализации этих планов. Новый поезд Микунь – Кослан – Микунь хотели запустить с 15 сентября.

Как сообщила 22 сентября пресс-служба Минпрома Коми, в тестовом режиме пригородный поезд по направлению Микунь – Кослан – Микунь будет курсировать в период с 24 октября по 31 декабря 2017 года. Он будет отправляться со станции Микунь по вторникам и субботам в 20:13 (время в пути 4:22), со станции Кослан – по средам и воскресеньям в 01:35 (время в пути 4:15). В состав нового поезда войдут три вагона.

Причина введения нового пригородного поезда – в ограниченном количестве дополнительных рейсов пассажирского поезда №678/677 Сыктывкар – Кослан в 2017 году.

Теперь в период с 24 октября по 31 декабря 2017 года вместо семи дополнительных рейсов поезда №678/677, запланированных ранее на 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября и 27 декабря, будет выполнено 20 рейсов нового пригородного поезда. От Сыктывкара до Микуни и обратно пассажиры смогут добраться автобусами. От станции Микунь автобусы будут отходить через 15 минут после прибытия поезда из Кослана. Такое изменение транспортной схемы позволит сократить время в пути более чем на час.

При этом поезд №678/677 будет продолжать отправляться из Сыктывкара по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Кослана – на следующие сутки, по прежнему расписанию.

Рейсы пригородного поезда Микунь – Кослан пока будут выполняться в тестовом режиме. Пассажирам предстоит самим оценить работу нового поезда – удобство его расписания, комфортабельность вагонов и многое другое.

Решение о вводе маршрута Микунь – Кослан в расписание поездов пригородного сообщения в 2018 году будет приниматься с учетом отзывов и замечаний пассажиров, востребованности этого маршрута жителями республики, а также результатов тестового курсирования.

*** Ситуация с поездом Сыктывкар – Кослан обострилась еще в 2013 году. Весной того года «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) объявила, что с 26 мая вместо ежедневного рейса поезда будут ездить четыре раза в неделю. В некоторых населенных пунктах состоялись пикеты и митинги – люди были недовольны решением железнодорожников. Однако в мае в Москве были достигнуты договоренности о сохранении ежедневного движения поезда, за что правительство Коми должна была выплатить компании компенсации в 10 миллионов рублей за понесенные потери.

История повторилась в конце 2013 года. Несмотря на гарантии правительства республики, подкрепленные финансированием, железнодорожники вразрез договоренностям отменили ежедневное движение поезда Сыктывкар – Кослан с 31 декабря 2013 года на период праздников. Более того, на сайте «РЖД» появился график, по которому поезда с 16 января до 25 мая 2014 года в Кослан должны были отправляться не ежедневно, а четыре раза в неделю.

Снова были переговоры, и снова удалось добиться от компании выполнения обязательств по организации ежедневного курсирования удорского поезда в праздничные дни. Затем было решено, что с 1 февраля 2014 года поезд будет курсировать каждый день. Но позднее частота опять была изменена. В октябре 2014 года в Коми прекратили финансирование железнодорожных перевозок по маршруту Сыктывкар – Кослан.

В октябре 2015 года сократилось количество вагонов по маршруту. Людям не хватало места: пассажирам, в том числе детям, пенсионерам и инвалидам, приходилось ездить стоя.

В ноябре 2015 года тогда еще председатель правительства региона Владимир Тукмаков заявил, что с декабря 2015 года вводится дополнительный рейс поезда Сыктывкар – Кослан при условии компенсации потерь в доходах перевозчика из республиканского бюджета. Также было обещано, что летом 2016 года поезд, как и ранее, будет курсировать ежедневно.

В декабре 2015 года решили определить оптимальную схему курсирования поезда и выяснить, сколько вагонов и какого типа необходимо району. На тот момент поезд делал четыре рейса в неделю. Разработана ли схема, неизвестно. А в мае 2016 года ввели дополнительные рейсы на период распутицы.

Проблему хотели частично решить за счет возобновления авиасообщения между столицей Коми и Удорой. Но воспользоваться самолетом смогли немногие, так как цены на билеты значительно превосходили стоимость проезда по железной дороге. Кроме того, самолет временами не летал. А в ноябре рейсы Сыктывкар – Кослан и вовсе отменили до декабря 2017 года из-за невостребованности.

В конце 2016 года удорский поезд курсировал пять раз в неделю: из столицы Коми он отправлялся по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, обратно он возвращается на следующие сутки. Время в пути – примерно семь часов.

В начале 2017 года стало известно, что по договоренности с правительством Коми поезд будет совершать дополнительные рейсы. «Северная железная дорога» 9 января разослала в СМИ график назначения этих поездов: по 4 – в марте, апреле, октябре и ноябре, 9 – в мае, 2 – в сентябре и по одному в январе и декабре.

Однако в полдень 31 января пресс-служба «СЖД» сообщила об отмене дополнительных поездов Сыктывкар – Кослан: одного – в марте, четырех – в апреле.

Спустя четыре часа было объявлено, что дополнительные рейсы будут сохранены. Сначала об этом заявила пресс-служба главы региона, а спустя час пришло подтверждение и от железнодорожников.

Фото Владилена Олофинского