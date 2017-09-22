КомиОнлайн

Новости

Пятница, 22 сентября 2017, 15:29
  • 191
  • 0
  • 1

15:29
Пригородный поезд Микунь - Кослан запустят в октябре

Он будет курсировать в тестовом режиме до конца года.

Направление Сыктывкар – Кослан несколько лет является проблемным. Дело в том, что поезд №678/677 убыточный, но чтобы он продолжал перевозить людей, правительство Коми компенсирует железнодорожникам потери. Сумма возмещений и сроки их уплаты являются предметом договоренностей, при этом иногда одна из сторон их не соблюдает, на что реагирует вторая сторона.

В министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми еще осенью 2016-го заявили, что рассматривают возможность открытия нового мультимодального пригородного маршрута Сыктывкар – Микунь – Кослан.

В августе 2017-го на портале общественных обсуждений был опубликован проект изменений постановления правительства Коми об утверждении региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Новинка, которую предлагается внести при помощи этого документа – частичная замена дополнительных рейсов пассажирского поезда дальнего следования №678/677 Сыктывкар – Кослан рейсами нового поезда пригородного сообщения Микунь – Кослан. А добираться до Микуни из столицы Коми, как предлагается, пассажиры будут автомобильным транспортом – например, автобусами, такси.

В пояснительной записке к документу говорилось, что эти изменения помогут экономить деньги из регионального бюджета за счет сокращения расходов на организацию перевозок на пять процентов. Приводятся и расчеты: стоимость одного дополнительного рейса поезда Сыктывкар – Кослан и обратно в 2017 году составляет 473,8 тысячи рублей; прогнозная стоимость одного рейса Микунь – Кослан и обратно – до 120 тысяч рублей. В зависимости от количества замен экономия для бюджета может достигать пять миллионов рублей в год.

В правительстве региона понимают: чтобы новый рейс был востребован, общая стоимость проезда по маршруту Сыктывкар – Микунь – Кослан и обратно вместе с тратами на путь от Сыктывкара до Микуни не должна превышать стоимость проезда в общем вагоне поезда №678/677. То есть билет на новый пригородный поезд (перевозчик «Северная пригородная пассажирская компания» – АО «СППК») должен стоить дешевле, чем рассчитанный максимальный тариф. При этом компенсировать железнодорожной компании потери в доходах при применении тарифов ниже уровня, установленного Минстроем Коми, республика не может (согласно действующему порядку финансирования).

Минпром Коми и АО «СППК», по согласованию с администрацией Удорского района, подписали программу мероприятий по реализации этих планов. Новый поезд Микунь – Кослан – Микунь хотели запустить с 15 сентября.

Как сообщила 22 сентября пресс-служба Минпрома Коми, в тестовом режиме пригородный поезд по направлению Микунь – Кослан – Микунь будет курсировать в период с 24 октября по 31 декабря 2017 года. Он будет отправляться со станции Микунь по вторникам и субботам в 20:13 (время в пути 4:22), со станции Кослан – по средам и воскресеньям в 01:35 (время в пути 4:15). В состав нового поезда войдут три вагона.

Причина введения нового пригородного поезда – в ограниченном количестве дополнительных рейсов пассажирского поезда №678/677 Сыктывкар – Кослан в 2017 году.

Теперь в период с 24 октября по 31 декабря 2017 года вместо семи дополнительных рейсов поезда №678/677, запланированных ранее на 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября и 27 декабря, будет выполнено 20 рейсов нового пригородного поезда. От Сыктывкара до Микуни и обратно пассажиры смогут добраться автобусами. От станции Микунь автобусы будут отходить через 15 минут после прибытия поезда из Кослана. Такое изменение транспортной схемы позволит сократить время в пути более чем на час.

При этом поезд №678/677 будет продолжать отправляться из Сыктывкара по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Кослана – на следующие сутки, по прежнему расписанию.

Рейсы пригородного поезда Микунь – Кослан пока будут выполняться в тестовом режиме. Пассажирам предстоит самим оценить работу нового поезда – удобство его расписания, комфортабельность вагонов и многое другое.

Решение о вводе маршрута Микунь – Кослан в расписание поездов пригородного сообщения в 2018 году будет приниматься с учетом отзывов и замечаний пассажиров, востребованности этого маршрута жителями республики, а также результатов тестового курсирования.

*** Ситуация с поездом Сыктывкар – Кослан обострилась еще в 2013 году. Весной того года «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) объявила, что с 26 мая вместо ежедневного рейса поезда будут ездить четыре раза в неделю. В некоторых населенных пунктах состоялись пикеты и митинги – люди были недовольны решением железнодорожников. Однако в мае в Москве были достигнуты договоренности о сохранении ежедневного движения поезда, за что правительство Коми должна была выплатить компании компенсации в 10 миллионов рублей за понесенные потери.

История повторилась в конце 2013 года. Несмотря на гарантии правительства республики, подкрепленные финансированием, железнодорожники вразрез договоренностям отменили ежедневное движение поезда Сыктывкар – Кослан с 31 декабря 2013 года на период праздников. Более того, на сайте «РЖД» появился график, по которому поезда с 16 января до 25 мая 2014 года в Кослан должны были отправляться не ежедневно, а четыре раза в неделю.

Снова были переговоры, и снова удалось добиться от компании выполнения обязательств по организации ежедневного курсирования удорского поезда в праздничные дни. Затем было решено, что с 1 февраля 2014 года поезд будет курсировать каждый день. Но позднее частота опять была изменена. В октябре 2014 года в Коми прекратили финансирование железнодорожных перевозок по маршруту Сыктывкар – Кослан.

В октябре 2015 года сократилось количество вагонов по маршруту. Людям не хватало места: пассажирам, в том числе детям, пенсионерам и инвалидам, приходилось ездить стоя.

В ноябре 2015 года тогда еще председатель правительства региона Владимир Тукмаков заявил, что с декабря 2015 года вводится дополнительный рейс поезда Сыктывкар – Кослан при условии компенсации потерь в доходах перевозчика из республиканского бюджета. Также было обещано, что летом 2016 года поезд, как и ранее, будет курсировать ежедневно.

В декабре 2015 года решили определить оптимальную схему курсирования поезда и выяснить, сколько вагонов и какого типа необходимо району. На тот момент поезд делал четыре рейса в неделю. Разработана ли схема, неизвестно. А в мае 2016 года ввели дополнительные рейсы на период распутицы.

Проблему хотели частично решить за счет возобновления авиасообщения между столицей Коми и Удорой. Но воспользоваться самолетом смогли немногие, так как цены на билеты значительно превосходили стоимость проезда по железной дороге. Кроме того, самолет временами не летал. А в ноябре рейсы Сыктывкар – Кослан и вовсе отменили до декабря 2017 года из-за невостребованности.

В конце 2016 года удорский поезд курсировал пять раз в неделю: из столицы Коми он отправлялся по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, обратно он возвращается на следующие сутки. Время в пути – примерно семь часов.

В начале 2017 года стало известно, что по договоренности с правительством Коми поезд будет совершать дополнительные рейсы. «Северная железная дорога» 9 января разослала в СМИ график назначения этих поездов: по 4 – в марте, апреле, октябре и ноябре, 9 – в мае, 2 – в сентябре и по одному в январе и декабре.

Однако в полдень 31 января пресс-служба «СЖД» сообщила об отмене дополнительных поездов Сыктывкар – Кослан: одного – в марте, четырех – в апреле.

Спустя четыре часа было объявлено, что дополнительные рейсы будут сохранены. Сначала об этом заявила пресс-служба главы региона, а спустя час пришло подтверждение и от железнодорожников.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Усть-Вымский район Удорский район
ОбществоЭкономика
Социум
поездтранспорт
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Продавец-консультант ювелирных украшений
Щекотова Тамара Никандровна (Сыктывкар)
от 25000 до 30000 RUR

Продавец m_mobile
М.Видео (Сыктывкар)
от 20000 до 50000 RUR

от 20000 до 60000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Кто есть кто

Бобков Игорь Янович
Родился 27 сентября 1958 г.
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика