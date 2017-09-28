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Четверг, 28 сентября 2017, 18:56
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18:56
Последний матч на Кубке России принес «Строителю» одно очко

Сыктывкарцы сыграли вничью с "Волгой".

Сыктывкарский «Строитель» на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом, который проводили с 21 по 28 сентября в Ульяновске, в седьмой игре 28 сентября сразился с местной «Волгой». Матч закончился со счетом 4:4. Владимир Власюк открыл счет на 17-й минуте игры, ульяновцы его сравняли и вышли вперед. Но Денис Садаков на 42-й минуте восстановил равновесие с пенальти. До перерыва «Волга» смогла забить еще один мяч. Во второй половине встречи в течение одной минуты Сергей Шебонкин и Михаил Селедков точными ударами вывели «Строитель» вперед. Однако сыктывкарцы удержать победу не смогли.

В первой игре на турнире 21 сентября «Строитель» добился победы над кировской «Родиной» со счетом 4:3. А 22 сентября потерпел разгромное поражение от красногорского «Зоркого», а 23 сентября уступил архангельскому «Воднику». Затем 24 сентября сыктывкарцы не смогли обыграть «Динамо-Казань», 26 сентября их разгромило московское «Динамо», а 27 сентября команда проиграла нижегородскому «Старту».

В итоге «Строитель» набрал четыре очка и занял седьмое место в группе, что не позволило ему пройти в финальную часть Кубка России.

В 2016 году «Строитель» участвовал в Кубке России, и тоже не пробился в его финальную часть. Команда выиграла только один матч на турнире.

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Ульяновск
Спорт
Социум
СтроительВолгаКубок Россиихоккей с мячом
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