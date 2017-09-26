«Строитель» не сыграет в финальной части Кубка России

Сыктывкарский «Строитель» потерпел четвертое поражение на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом, который проводят в эти дни в Ульяновске. В пятой игре турнира сыктывкарцы 26 сентября сразились с московским «Динамо» и проиграли со счетом 15:4. В первом тайме в ворота «Строителя» влетели семь мячей. После перерыва Максим Зубарев размочил счет с игре, но москвичи забили к 65-й минуте еще пять голов. Затем Михаил Селедков сократил отставание. Динамовцы ответили своим точным ударом. Третий мяч в ворота московской команды на 79-й минуте забил Никита Агафонов. После этого «Динамо» реализовало еще два момента. А точку в матче поставил Н.Агафонов.

Следующий матч состоится 27 сентября. Сыктывкарцы сыграют с нижегородским «Стартом».

В оставшихся двух играх «Строитель», который с тремя очками занимает седьмое место в группе, не сможет набрать нужное количество очков, гарантирующее выход в финальную часть Кубка России.

В первой игре на турнире 21 сентября «Строитель» добился победы над кировской «Родиной» со счетом 4:3. А 22 сентября потерпел разгромное поражение от красногорского «Зоркого», а 23 сентября уступил архангельскому «Воднику». Затем 24 сентября сыктывкарцы не смогли обыграть «Динамо-Казань».

В 2016 году «Строитель» участвовал в Кубке России, но не пробился в его финальную часть. Команда выиграла только один матч на турнире.

Фото Минспорта Коми