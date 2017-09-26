КомиОнлайн

Новости

Вторник, 26 сентября 2017, 15:51
  • 255
  • 0
  • 1

15:51
«Строитель» не сыграет в финальной части Кубка России

Команда проиграла четвертый матч.

Сыктывкарский «Строитель» потерпел четвертое поражение на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом, который проводят в эти дни в Ульяновске. В пятой игре турнира сыктывкарцы 26 сентября сразились с московским «Динамо» и проиграли со счетом 15:4. В первом тайме в ворота «Строителя» влетели семь мячей. После перерыва Максим Зубарев размочил счет с игре, но москвичи забили к 65-й минуте еще пять голов. Затем Михаил Селедков сократил отставание. Динамовцы ответили своим точным ударом. Третий мяч в ворота московской команды на 79-й минуте забил Никита Агафонов. После этого «Динамо» реализовало еще два момента. А точку в матче поставил Н.Агафонов.

Следующий матч состоится 27 сентября. Сыктывкарцы сыграют с нижегородским «Стартом».

В оставшихся двух играх «Строитель», который с тремя очками занимает седьмое место в группе, не сможет набрать нужное количество очков, гарантирующее выход в финальную часть Кубка России.

В первой игре на турнире 21 сентября «Строитель» добился победы над кировской «Родиной» со счетом 4:3. А 22 сентября потерпел разгромное поражение от красногорского «Зоркого», а 23 сентября уступил архангельскому «Воднику». Затем 24 сентября сыктывкарцы не смогли обыграть «Динамо-Казань».

В 2016 году «Строитель» участвовал в Кубке России, но не пробился в его финальную часть. Команда выиграла только один матч на турнире.

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Ульяновск
Спорт
Социум
СтроительКубок РоссииДинамохоккей с мячом
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


Визуальный мерчендайзер (ТЦ Макси)
ГЛОРИЯ ДЖИНС (Сыктывкар)
от 28000 RUR

Бухгалтер
Ростком (Сыктывкар)
от 30000 до 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика