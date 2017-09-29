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Пятница, 29 сентября 2017, 11:13
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11:13
В Сосногорске построили лишь пятую часть будущего бассейна

Причин тормозить стройку нет.

Заместитель председателя правительства Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев во время рабочей поездки в Сосногорский район оценил ход строительства бассейна и остался крайне недоволен. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

«Ушли на три недели назад. Строительная готовность объекта 20 процентов. Подрядчику надо активизироваться, чтобы успеть до конца октября полностью закрыть контур и сделать крышу. Объект полностью обеспечен деньгами из республиканского бюджета, нет никаких причин тормозить стройку. Срок сдачи бассейна- конец текущего года. Других сроков нет. Допускаем, что благоустройством территории смогут заняться только в следующем году», - отметил А.Князев.

*** В середине лета 2015 года администрации Сосногорского района сообщила, что в августе рабочие приступят к строительству плавательного бассейна, и опубликовала эскиз сооружения. К тому времени уже были проведены все необходимые изыскания, выделен земельный участок в пятом микрорайоне за семейным парком «Югыд лун», земля отмежевана и поставлена на кадастровый учет. Проект будущего бассейна был готов и согласован. Планировалось, что объект возведут за три года, то есть к середине 2018 года.

Стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном оценивалась в более чем 140 миллионов рублей. Согласно проекту, в нем предусмотрены тренажерный зал, трибуны для зрителей на 60 мест, медкабинет и буфет. Пропускная способность объекта - 58 человек в смену.

Но уже в октябре появилась информация о том, что в адресной инвестиционной программе на 2015-й и плановый период 2016 и 2017 годов строительство ФОКа не предусмотрено. Спустя несколько дней временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапиликов пообещал сосногорцам бассейн при условии, что район повысит собираемость платежей за услуги ЖКХ, а также ликвидирует задолженность за аренду муниципального имущества. Кроме того, по его словам, если муниципалитет хочет динамичного развития, то нужно вкладывать в это душу, сердце и ум. В декабре району выдвинули еще два условия – опережающее выполнение программы переселения граждан из аварийного жилфонда и оперативное решение вопроса расселения аварийного общежития для учителей с предоставлением им благоустроенного жилья. Районная администрация отреагировала на это заявлением о сокращении чиновников ради расселения аварийного общежития и строительства бассейна.

Тем не менее в бюджете Коми на 2016-й и последующие два года было прописано, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске собираются возвести на принципах ГЧП, в 2017-2018 годы из республиканской казны будет выделено по 53 миллиона рублей.

Долгое время об объекте ничего не говорили, лишь в августе 2016-го С.Гапликов во время встречи с сосногорцами сказал, что республика возьмет на себя финансовое обеспечение строительства.

Перед самым началом 2017 года министерство физической культуры и спорта Коми распространило сообщение, что в Сосногорске приступили к строительству бассейна. Конкурс на постройку ФОКа выиграла сыктывкарская фирма «Промресурс М».

Для того чтобы старт спортивной секции в будущем бассейне был успешным, уже сейчас началась подготовительная работа, и к ней уже подключился серебряный призер Олимпийских игр – 2008, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Александр Сухоруков.

Фото с сайта mshp.rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСосногорский район
Общество
Социум
бассейнСтроительствоспортсроки
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