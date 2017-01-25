Сосногорский бассейн обещают построить до конца года

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка региона, руководящий ведомством заместитель председателя правительства Коми Анатолий Князев осмотрел площадку под физкультурно-оздоровительный комплекс в Сосногорске. Его строительство включено в региональную госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость объекта - 130 миллионов рублей.

«Наша главная задача - к концу года запустить новый бассейн, рассчитанный на 40 посещений в смену и тренажерный зал на базе спортивного комплекса, в работу. Исполнение дорожной карты, включающей подробный график строительных работ по месяцам, будет на моем личном контроле», - отметил А.Князев.

*** В середине лета 2015 года администрации Сосногорского района сообщила, что в августе рабочие приступят к строительству плавательного бассейна, и опубликовала эскиз сооружения. К тому времени уже были проведены все необходимые изыскания, выделен земельный участок в пятом микрорайоне за семейным парком «Югыд лун», земля отмежевана и поставлена на кадастровый учет. Проект будущего бассейна был готов и согласован. Планировалось, что объект возведут за три года, то есть к середине 2018 года.

Стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном оценивалась в более чем 140 миллионов рублей. Согласно проекту, в нем предусмотрены тренажерный зал, трибуны для зрителей на 60 мест, медкабинет и буфет. Пропускная способность объекта - 58 человек в смену.

Но уже в октябре появилась информация о том, что в адресной инвестиционной программе на 2015-й и плановый период 2016 и 2017 годов строительство ФОКа не предусмотрено. Спустя несколько дней временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапиликов пообещал сосногорцам бассейн при условии, что район повысит собираемость платежей за услуги ЖКХ, а также ликвидирует задолженность за аренду муниципального имущества. Кроме того, по его словам, если муниципалитет хочет динамичного развития, то нужно вкладывать в это душу, сердце и ум. В декабре району выдвинули еще два условия – опережающее выполнение программы переселения граждан из аварийного жилфонда и оперативное решение вопроса расселения аварийного общежития для учителей с предоставлением им благоустроенного жилья. Районная администрация отреагировала на это заявлением о сокращении чиновников ради расселения аварийного общежития и строительства бассейна.

Тем не менее в бюджете Коми на 2016-й и последующие два года было прописано, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске собираются возвести на принципах ГЧП, в 2017-2018 годы из республиканской казны будет выделено по 53 миллиона рублей.

Долгое время об объекте ничего не говорили, лишь в августе 2016-го С.Гапликов во время встречи с сосногорцами сказал, что республика возьмет на себя финансовое обеспечение строительства.

Перед самым началом 2017 года министерство физической культуры и спорта Коми распространило сообщение, что в Сосногорске приступили к строительству бассейна.

Конкурс на постройку ФОКа выиграла сыктывкарская фирма «Промресурс М». Первая бригада строителей прибыла на место стройки 30 декабря. «Мы приехали за несколько дней до нового года специально для того, чтобы обустроить строительный быт. Сейчас разгружаем балок, в котором будут жить рабочие, затем начнется монтаж забора. В новом году приступим к первому этапу строительства, необходимо расчистить площадку, подготовить котлован под фундамент. Рассчитываем, что на первых порах обойдемся 8-10 работниками, позже подъедут остальные», - рассказал прораб Эдуард Попов.

По данным Минспорта, фирма-подрядчик хорошо известна в республике, на ее счету несколько крупных проектов, в том числе строительство жилых домов. В послужном списке предприятия есть и физкультурные объекты, например, строительство лыжной базы в селе Выльгорт Сыктывдинского района. При этом, согласно сведениям из налоговой службы, уставной капитал организации составляет 10 тысяч рублей, учредителями в равных долях являются Дмитрий Толстов и Алла Козлова.

В январе 2017 года была утверждена адресная инвестиционная программа. В ней физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске фигурировал, на его возведение планировали потратить 141,1 миллиона рублей.

Фото пресс-службы администрации Сосногорского района и Сергея Ларионова