Из-за разбитой дороги школьников из прилузского поселка перестали возить на учебу

Как пишет газета «Трибуна», основная школа в поселке Коржинском закрыта давно. В прошлом году закрыли начальную школу и детсад. Дети (12 школьников и трое дошкольников) ездили за знаниями за 23 километра в Лойму. Но там дорога плохая, особенно в распутицу. В течение десяти лет местные жители обращались в районные и республиканские инстанции, чтобы дорогу привели в порядок — по ней небезопасно ездить. И вот наконец чиновники «решили проблему» — закрыли маршрут школьного автобуса.

«Но разве это школьный автобус «убил» дорогу? По ней круглый год вывозят лес большегрузы. Им, значит, можно ездить, а дети — сидите дома», - возмутились жители Коржинского.

По словам родителей, в поселке провели собрание, на котором присутствовали учителя, местные жители и глава села Лойма. Но они не в силах решить проблему. Денег на ремонт дороги у них нет. Поэтому собранием решено было написать очередное обращение в администрацию района и республиканским чиновникам.

По словам родителей, самостоятельно возить детей они не могут. Нет личного транспорта. Рейсовый автобус в Коржинский ездит только по пятницам. Нанимать таксистов — слишком дорого. Водители просят 400-500 рублей только в одну сторону.

По словам завуча лоемской школы Светланы Мокиевой, для всего педагогического коллектива приказ районного управления образования о закрытии маршрута школьного автобуса в середине учебного года — как гром среди ясного неба. «Если бы акт о ненадлежащем состоянии дороги получили сразу, возможно, успели бы что-то предпринять, — сказала она.

На вопрос: как же дети из поселка Коржинский будут теперь учиться, сдавать экзамены? – завуч ответила, что, если они не выполнят учебный план, к экзаменам их никто не допустит. «Управление образования нам предложило перейти на очно-заочную форму обучения или дистанционно. Но это невозможно. Даже у нас в Лойме интернет — неустойчивый. А в Коржинском плохо «ловится» даже сигнал сотовой связи. Но и в случае заочного обучения ребята все равно должны периодически приезжать в школу», - сообщила С.Мокиева.

По словам начальника управления образования Галины Захаровой, ситуация контролируется. Все дети из Коржинского, кроме дошколят, учатся. Кого-то из ребят по пути на своей машине

возят учителя, глава села, знакомые. Кого-то по соглашению родителей поселили в пустующую квартиру директора школы.

«Мы снова подали ходатайство в администрацию района, чтобы организовали комиссию по оценке дороги в данном направлении. Сейчас на улице мороз, дорога подмерзнет, и, может быть, что-то можно будет сделать, чтобы открыть маршрут», — сказала Г.Захарова.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Прилузского района Александр Бойко подтвердил «Трибуне», что действительно создается комиссия, куда войдут руководство района, управления образования, сотрудник ГИБДД. «Информация, в каком состоянии дорога, есть у всех. Из Минархстроя Коми мы получали ответ, что в 2018 году будет рассмотрена возможность ремонта данного участка. Надеемся, что деньги найдут. А пока в течение недели еще раз выедем и проверим состояние данной дроги. Если будет подтверждена безопасность перевозки детей, то маршрут откроют. Если нет, то будем искать возможность обучать детей в штатном режиме», — подытожил он.

В сентябре этого года из-за бездорожья в Прилузском районе школьному автобусу потребовались спасатели.

Фото с сайта rkomi.ru