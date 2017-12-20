В Коми предложили штрафовать жильцов за топот, плач детей и лай собак в квартирах

В комитете Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению 20 декабря обсудили итоги применения действующего в республике закона о тишине.

Как сообщил заместитель председателя Государственного совета региона Владимир Косов, с ноября 2016 года муниципалитеты наработали определенную практику, в итоге появились идеи по его доработке.

«От Сыктывкара, Инты и Сысольского района поступило предложение расширить перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан. В частности, включить туда лай собак, удары различными предметами по стенам и потолку, звуки, издаваемые бытовой техникой. Кроме того, предлагается ужесточить санкции за повторные нарушения», – рассказал вице-спикер.

Также в Сыктывкаре считают необходимым увеличить штраф за повторное нарушение с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Однако это нельзя сделать, так как в федеральном законе есть ограничение по сумме, стало известно во время обсуждения.

В Минюсте региона предложили включить в перечень индивидуальные жилые дома.

По словам В.Косова, все инициативы будут подробно рассмотрены на заседании рабочей группы по совершенствованию административного законодательства.

Еще одна проблема – взаимодействие в вопросе реализации закона между муниципальными властями и полицией. Дело в том, что составлять протоколы о таких нарушениях уполномочены должностные лица администраций муниципалитетов. При этом сбором материалов занимаются сотрудники полиции. В ряде муниципальных образований такое взаимодействие не налажено, в результате административные материалы составляются некачественно, и значительная часть дел закрывается по формальным причинам, говорится в пресс-релизе Госсовета Коми.

По словам первого заместителя министра юстиции Коми Алексея Осташова, решить проблему может передача полномочий по составлению протоколов сотрудникам полиции. Соответствующее соглашение уже подписано главой республики и министром внутренних дел Коми и направлено на согласование в МВД России. Окончательное утверждение документа запланировано на начало будущего года.

Как отметил А.Осташов, за 10 месяцев 2017 года в республике был составлен 3661 материал. Растет число граждан, привлеченных к ответственности повторно. Вместе с тем, в регионе нет единой базы учета административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена на республиканском уровне. Это не позволяет вести эффективный учет правонарушений и платежей, собирать необходимые статистические данные.

По мнению В.Косова, такой программный продукт республике необходим и работу по его внедрению необходимо продолжить. По предварительным подсчетам на его создание необходимо около 2,5 миллиона рублей.

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Фото Владилена Олофинского