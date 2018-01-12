Коми оказалась в лидерах по формированию комфортной городской среды

В 2017 году в стране активно улучшали парки, набережные, детские и спортплощадки, тротуары и дворы.

Итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели на селекторном совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня. В прошлом году по всей стране благоустраивали парки, набережные, детские и спортивные площадки, пешеходные прогулочные зоны, тротуары, дворовые территории. Всего отремонтировано более 22 тысяч объектов.

По сообщению пресс-службы министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми, в республике за год благоустроено 96 дворовых, 20 общественных территорий и городской парк. В программе принимали участие Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва и Жешарт. По итогам реализации проекта Коми заняла четвертое место в рейтинге регионов-участников.

Как напоминает ведомство, с декабря в продолжение проекта стартовал общероссийский фестиваль «Выходи гулять» - на благоустроенных территориях проводят различные массовые семейные, спортивные, новогодние гуляния. В декабре и начале января по всей России состоялось более 150 городских праздников. В Коми проведено более 20 красочных мероприятий во всех четырех муниципалитетах. Глава Минстроя отметил республику в числе регионов, принявших наиболее активное участие в фестивале.

Ранее сообщалось, что масштабы проекта «Формирование комфортной городской среды» расширятся в 2018 году. Благоустройство общественных и дворовых территорий запланировано в 45 населенных пунктах Коми. На поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий будет направлено порядка 189 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Жители республики смогут самостоятельно определить тот объект, благоустройство которого им наиболее интересно, а также выбрать вариант его реконструкции. В феврале в СМИ будут опубликованы объекты–кандидаты с разработанными дизайн-проектами благоустройства. У жителей республики будет возможность заранее оценить предложения и проголосовать за наиболее понравившиеся в марте этого года.

Вертикальная скамейка, тротуары с уклоном и брусчатка под стать граниту: как благоустраивают Сыктывкар в 2017 году

В Жешарте по программе благоустройства улучшают дворы возле новостроек

Благоустройство Воркуты наглядно представят в фотопроекте

Фото пресс-службы ОНФ в Коми