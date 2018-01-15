Сыктывкарцы составят рейтинг нуждающихся в благоустройстве зон

На сайте администрации Сыктывкара опубликован перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2018-го по 2023-й год.

Всего в нем перечислено восемь мест:

- площадь у бассейна (пересечение улиц Первомайской и Коммунистической);

- соборная площадь перед Свято-Стефановским собором (пересечение улиц Свободы и Ленина);

- сквер возле Стефановской площади;

- городской сквер (пересечения улиц Бабушкина и Интернациональной);

- сквер по улице Димитрова (около домов №№ 46, 50, 52);

- парк «Строитель» (сквер в районе улиц Старовского, Оплеснина, Парковой, Катаева);

- Кировский парк (уточняется, что ремонт коснется освещения, урн, и скамеек);

- сквер около государственного академического театра драмы имени Савина (а именно - лестница).

Как пишет «Комиинформ» со ссылкой на мэрию, набравшие наибольшее число голосов зоны будут благоустроены в первую очередь. Решение о том, сколькими из них займутся в этом году, и какая сумма останется на ремонт дворов, будет принимать общественный совет при администрации столицы Коми. При этом учтут возможности местного бюджета, так как 10 процентов от суммы должны софинансировать городские власти.

Голосование пройдет очно - в разных учреждениях города с высокой посещаемостью разместят специальные урны и плакаты с краткой информацией об территориях. По предварительным данным, сбор голосов завершится 16 февраля.

После того как будет составлен ранжированный список и комиссия определит, сколько зон будет благоустроено, для них составят дизайн-проекты (по два-три для каждой зоны). А 18 марта горожане смогут выбрать понравившийся дизайн-проект, говорится в материале агентства.

Те общественные зоны, которые не будут благоустроены в этом году, перенесут на более поздние сроки.

*** Ранее сообщалось, что Коми поместили в число лидеров по формированию комфортной городской среды. В столице республики в этом году реконструировали Мичуринский и Кировский парк, два бульвара и семь пешеходных зон. улицу Коммунистическую, бульвары и дворы.

Фото Елены Кабаковой