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Пятница, 19 января 2018, 22:01
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Ухтинец Дмитрий Алиев выиграл серебро чемпионата Европы по фигурному катанию

Он уступил только испанцу.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проводят в Москве, 19 января завершились выступления мужчин-одиночников. Фигурист из Коми Дмитрий Алиев, который выступал в составе сборной России, после короткой программы занимал второе место. В произвольной програме он получил от судей 182,73 балла и набрал в итоге 274,06 балла. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (295,55 балла). Он стал шестикратным чемпионом. Третье место занял еще один россиянин Михаил Коляда (258,90 балла).

Третий представитель России Александр Самарин стал шестым.

Соревнования являются отборочными к Олимпийским играм-2018.

*** Д.Алиев родился в Ухте 1 июня 1999 года. Его отец является директором ДЮСШ №1, в которой с 2005 года и тренировался фигурист под началом Вячеслава Максимова и Лидии Родионовой. Участвует в различных турнирах с 2010 года, но не добивался высоких результатов до переезда в Санкт-Петербург в 2013 году. Именно здесь под началом Евгения Рукавицына началась самая успешная глава в спортивной жизни фигуриста.

В декабре 2017 года Д.Алиев выиграл бронзовую медаль чемпионата России. Является вице-чемпионом мира среди юниоров.

Фото с сайта www.sportrk.ru

Владилен Олофинский
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Москва
Спорт
Социум
фигурное катаниеАлиев
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