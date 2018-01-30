Аграрии Коми в 2017 году произвели и продали больше свинины и молока, птицы и яиц – меньше

Как следует из доклада о социально-экономическом положении Коми в 2017 году, по сравнению с 2016-м увеличилась реализация сельхозорганизациями скота и птицы, молока, уменьшилась продажа яиц, картофеля и овощей.

Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, на начало января 2018 года составила 31,7 тысячи голов (в том числе коров - 14,2 тысячи), свиней - 39,9 тысячи, овец и коз - 10,8 тысячи, птицы - 1679,6 тысячи голов.

На начало января этого года по сравнению с соответствующей датой 2017-го поголовье свиней в сельскохозорганизациях возросло на 9,2 процента. Птицы стало меньше на 8,2 процента, крупного рогатого скота - на 1,6 процента, в том числе коров - на 2,1 процента.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 33,6 тысячи тонн, молока - 54,2 тысячи тонн, яиц - 135,3 миллиона штук.

В сельскохозорганизациях за 2017 год по сравнению с 2016-м произвели скота и птицы на убой (в живом весе) на 1,2 процента больше, молока - на 1 процент. Тогда как производство яиц снизилось на 3,4 процента.

По сравнению с предыдущим годом аграрии увеличили производство свинины, уменьшили - мяса птицы. Удельный вес мяса крупного рогатого и других видов скота сохранился на уровне 2016 года.

Надой молока на одну корову в сельскохозорганизациях в 2017 году составил 4505 килограммов против 4297 килограммов в 2016 –м. Уточняется, что в расчет не шли микропредприятия. В то же время яйценоскость курицы-несушки уменьшилась на 2,9 процента и составила 296 штук яиц.

К началу января этого года запасы кормов в сельскохозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства) составляли 4,3 центнера кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота.

Что касается растениеводства, по предварительным итогам, в 2017 году хозяйствами всех категорий картофеля собрано 54,6 тысячи тонн. Это что на 43,4 процента меньше урожая 2016 года. Валовой сбор овощей уменьшился на 25,1 процента и составил 16,5 тысячи тонн. Сельскохозорганизациями накопано 1,6 тысячи тонн картофеля (на 63,7 процента меньше уровня предыдущего года), овощей выращено 3 тысячи тонн, или на 24,1 процента меньше, чем год назад.

По данным Комистата, оборот организаций рыболовства и рыбоводства в прошлом году. составил 38,3 миллиона рублей, что в действовавших ценах на 20,2 процента больше, чем в 2016 году.

Производство продукции по виду деятельности «Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством»

Ранее сообщалось, что в Коми смогли вырастить за год более 101 тонны товарной рыбы.

*** В конце прошлого года глава Минсельхоза Коми поставил аграриям задачу «выдавить» фальсификат и сухое молоко с рынка. Фермеры же смогут получить от республики гранты на 35 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы главы региона, в этом году субсидии на возмещение прямых понесенных затрат пойдут не через бюджет региона, а напрямую сельхозтоваропроизводителю. Субсидирование процентных ставок по льготному кредитованию также будет идти напрямую уполномоченным банкам. Это позволит привлечь в сельскохозяйственную отрасль республики 740 миллионов рублей прямых вложений, что почти четыре раза превышает прошлогодние суммы.

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми, таблицы из доклада «Социально-экономическое положение Республики Коми 2017»