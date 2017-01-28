Сборная России с первого места вышла в полуфинал первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров

Во второй игровой день первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет 28 января на стадионе в Сыктывкаре сборная России сыграла с командами Казахстана и Финляндии. Первый матч закончился со счетом 11:0 в пользу россиян. До перерыва в ворота казахстанской команды влетели семь мячей. Авторами голов стали Артем Самойлов, Алексей Торгонский, Евгений Неронов, Александр Степанов и хет-трик оформил Артем Гареев. Во втором тайме по разу отличились Андрей Опарин, Павел Даданов и дважды - хоккеист сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов.

Во втором поединке вечером сборная России обыграла финнов со счетом 6:0. В первом тайме зрители увидели пять забитых мячей. Точными ударами отметились Олег Тарнаруцкий, А.Самойлов, А.Степанов, А.Торгонский и Илья Лопатин. После перерыва 12-метровый штрафной удар реализовал А.Самойлов.

Днем ранее россияне выиграли у норвежцев и шведов. Четыре победы позволили занять им первое место в группе. Соперник по полуфиналу для сборной России определится после матча команд Швеции и Норвегии, который состоится позже.

Также в этот день команда Швеции проиграла сборной Финляндии в серии пенальти, а норвежцы со счетом 4:0 победили команду Казахстана, которая в итоге не вышла в полуфинал.

Участниками первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стали сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Матчи основной сетки соревнований проведут на стадионе спортшколы олимпийского резерва №1 (республиканский стадион) 27 и 28 января, игры финальной стадии – 29 января. Для зрителей и болельщиков вход на стадион будет бесплатным.

В последний день соревнований 29 января с 10:00 до 14:00 пройдут полуфинальные матчи. Поединок за третье место намечен на 16:00, финальная игра – на 18:00. После церемонии закрытия соревнований, которая начнется в 20:00, в фойе стадиона болельщики смогут получить автографы членов команд.

Во время первенства на стадионе установят пункты обогрева и организуют торговлю национальными сувенирами. В перерывых между таймами будет работать полевая кухня с кашей и чаем. Пришедшие на стадион станут участниками лотереи. Им на входе выдадут отрывные пронумерованные купоны, по которым затем разыграют призы: клюшки с автографами команд-участниц турнира и сертификаты в спортивный магазин.

Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе установят новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет – регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции.

Фото пресс-службы Минспорта Коми