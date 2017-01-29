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Воскресенье, 29 января 2017, 11:25
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11:25
Российская юношеская команда по хоккею с мячом сыграет в финале первенства мира

В полуфинале она обыграла сборную Норвегии.

В последний игровой день первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет 29 января на стадионе в Сыктывкаре сборная России победила команду Норвегии. Полуфинальный матч закончился со счетом 10:0.

Второй финалист определится позже в матче сборных Швеции и Финляндии. Он начнется в 12:00.

Россияне вышли в полуфинал с первого места в группе, одержав четыре победы.

Участниками первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стали сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Матчи основной сетки соревнований провели на стадионе спортшколы олимпийского резерва №1 (республиканский стадион) 27 и 28 января, игры финальной стадии можно увидеть 29 января. Для зрителей и болельщиков вход на стадион будет бесплатным.

В последний день соревнований 29 января организованы полуфинальные матчи. Поединок за третье место намечен на 16:00, финальная игра – на 18:00. После церемонии закрытия соревнований, которая начнется в 20:00, в фойе стадиона болельщики смогут получить автографы членов команд.

Во время первенства на стадионе установлены пункты обогрева и организована торговля национальными сувенирами. В перерывых между таймами работает полевая кухня с кашей и чаем. Пришедшие на стадион становятся участниками лотереи. Им на входе выдают отрывные пронумерованные купоны, по которым затем разыграют призы: клюшки с автографами команд-участниц турнира и сертификаты в спортивный магазин.

Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе установят новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет – регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции.

Фото пресс-службы Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
бэндихоккей с мячомпервенство мира
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