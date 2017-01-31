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Вторник, 31 января 2017, 18:39
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18:39
В Коми за 2016 год прекратили полномочия 49 скрывших сведения о доходах депутатов

В пяти случаях дело дошло до суда.

Как сообщил 31 января на коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов, в 2016 году во время проверок установили, что в регионе не исполнили обязанность по предоставлению сведений о доходах 49 депутатов в 26 муниципальных образованиях. В результате прокурорского вмешательства их полномочия прекратили. Десять депутатов отказались от мандатов самостоятельно до рассмотрения актов реагирования, полномочия 34 прекращены досрочно. В Удорском и Усть-Куломском районах представительные органы отказались прекратить полномочия пяти депутатов, но прокуроры добились этого в судебном порядке.

«Подобные проверки всем прокурорам надлежит провести и по итогам декларационной кампании 2017 года», - поручил С.Бажутов.

В соответствии с законом о противодействии коррупции и муниципальной службе депутаты обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. Делать это необходимо ежегодно до 1 апреля. В противном случае полномочия народного избранника прекращаются.

Депутаты муниципалитетов Коми хотят отказаться от публикации сведений о доходах

Фото с сайта m-iz.ru

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкарУсть-Куломский районУдорский район
Общество
Социум
депутатыдоходыдекларацияполномочия
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