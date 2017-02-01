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Среда, 01 февраля 2017, 10:08
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10:08
Коми выделили федеральные деньги на школу в сыктывкарской Орбите

Республиканские средства, которые хотели потратить на нее, переведут на школу в Помоздино.

В декабре 2016-го министр финансов региона Галина Рубцова заявила, что республика расторгла соглашение с федеральным центром по строительству школы на 1200 мест в Сыктывкаре. Поэтому было принято решение отказаться в пользу столичной школы от строительства двух сельских - в Дутово (Вуктыльский район) и Помоздино. На ее возведение в инвестпрограмме на 2017 и последующие два года было запланировано 558, 6 миллиона рублей.

Теперь, как сообщает пресс-служба главы Коми, республике выделили 440,6 миллиона рублей на создание новых мест в школах региона. Субсидии из федерального бюджета направят на строительство школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита. А высвободившиеся  за счет этого республиканские деньги отдадут на строительство школы в селе Помоздино Усть-Куломского района на 400 мест. Сейчас данный проект проходит госэкспертизу.

Кроме того, часть денег перенаправят на капремонты школ, которые после него смогут отказаться от двусменного режима обучения. Например, в Сыктывкаре наполняемость классов превышена в большинстве образовательных организаций. Поэтому суд обязал мэрию сократить количество смен в школах.

*** Школу на 1200 мест в Сыктывкаре в микрорайоне Орбита планировали построить и сдать до конца 2016 года, хотя из четырех этажей имелось только два. По оценке Контрольно-счетной палаты Коми, на 1 октября 2016 года работы были выполнены на 5,6 процента. По проектным документам общая продолжительность работ по строительству этой школы составляет 23 месяца, тогда как в контракте с заказчиком, заключенным 30 мая прошлого года, срок строительства обозначен в 6 месяцев. При размещении госзаказа он являлся одним из условий заключения контракта.

В ноябре 2016-го стало известно, что эту школу не удастся сдать до конца года: не получилось привлечь субподрядчиков, а из-за быстрого похолодания возникли технические трудности.  Несмотря на то что сроки, оговоренные в соглашении на федеральное софинансирование объекта, были нарушены, Коми избежала штрафа, так как первый этап работ был выполнен на деньги из республиканского бюджета. Сдачу объекта перенесли на лето 2017-го. К 1 сентября в школу в Орбите уже должны пойти первые ученики.

Фото Дмитрия Самойлова

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
субсидииШколаСтроительство
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