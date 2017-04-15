Содержание нефтепродуктов в реке Ухте на превышает предельно допустимых концентраций

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, в Ухтинском районе проводится регулярный мониторинг воды на предмет содержания нефтепродуктов, организованный мэрией и местным водоканалом. Поверхностный забор воды остановлен, она поступает из подземных источников.

«В период таяния снега увеличивается вероятность попадания в воду нефтепродуктов. В этот период наши инспекторы работают в усиленном режиме. Предварительные данные положительны, содержание нефтепродуктов в реке Ухте не превышает предельно допустимых концентраций», – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Роман Полшведкин.

В связи с прошлогодним нефтеразливом на реке Яреге контроль над водными объектами усилен. Мобилизованы все средства, природоохранные инспекторы работают в усиленном режиме. Промышленные предприятия представили свои природоохранные программы и проводят мероприятия по недопущению попадания нефтепродуктов в водные объекты.

На текущий момент результаты проб воды на наличие нефтепродуктов таковы:

1 марта 0,03 мг/дм³ 6 марта 0,008 мг/дм³ 13 марта 0,005 мг/дм³ 20 марта 0,005 мг/дм³ 3 апреля 0,0013 мг/дм³ 13 апреля 0,018 мг/дм³

Как уточняют в ведомстве, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов для рыбохозяйственных водоемов составляют 0,05 мг/дм³.

Для недопущения попадания нефтепродуктов в водные объекты и проверки качества воды сформирована межведомственная комиссия по проверке выполнения мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья 2017 года организаций нефтяной отрасли. В состав комиссии вошли специалисты Минпрома республики, управлений Росприроднадзора и Ростехнадзора, а также природоохранной прокуратуры. Председателем назначен Р.Полшведкин. Комиссия будет работать в Ухте в конце апреля-начале мая.

*** О нефтеразливе из неофициальных источников стало известно 8 апреля 2017 года – ухтинские рыбаки увидели масляную пленку, когда бурили лунки. Власти подтвердили данные о нефтеразливе 11 апреля. По данным экологов-общественников, из старых скважин вылилось около 100 тонн нефти. Через два дня в Ухте ввели режим чрезвычайной ситуации. Нефть обнаружили в ручье Малый Войвож, реке Ухте и реке Ижме.

Пресс-служба главы Коми 23 апреля сообщила, что угроза неконтролируемого выброса нефтесодержащей жидкости из старых скважин вблизи города предотвращена, возможности, что появятся новые источники загрязнения, нет. Концентрация нефти в пробах из реки Ухты снизиласьдо нормы. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня был снят 28 апреля.

По некоторым данным, в водоемы вылилось около 100 тонн нефти. Общественники заявляли о гораздо большем объеме – 360-380 тонн.

Рекультивация загрязненных земель завершилась в октябре. При этом отмечалось, что на полное восстановление загрязненных нефтью участков под Ухтой понадобится еще год.

В июне 2016-го по факту нефтеразлива было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

В марте 2017 года суд признал начальника производственного участка Нефтешахтного управления «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» виновным в хранении и ином обращении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. Было установлено, что в 2015-2016 годы по его вине произошел незаконный сброс на рельеф местности подтоварной воды с содержанием нефтепродуктов и иных опасных химических веществ и отходов. Работник скрыл данный факт, опасаясь дисциплинарной ответственности. Вину он признал в полном объеме, и суд, учтя данное обстоятельство, назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 190 тысяч рублей.

В январе 2017 года «ЛУКОЙЛ-Коми» объявил об усилении экологической программы, запланировав строительство новых очистных сооружений на Ярегском месторождении. В результате реализации проекта производство станет самым экологически безопасным в масштабах деятельности предприяия.

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