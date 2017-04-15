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Содержание нефтепродуктов в реке Ухте на превышает предельно допустимых концентраций
Пробы анализируются дважды в день.
Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, в Ухтинском районе проводится регулярный мониторинг воды на предмет содержания нефтепродуктов, организованный мэрией и местным водоканалом. Поверхностный забор воды остановлен, она поступает из подземных источников.
«В период таяния снега увеличивается вероятность попадания в воду нефтепродуктов. В этот период наши инспекторы работают в усиленном режиме. Предварительные данные положительны, содержание нефтепродуктов в реке Ухте не превышает предельно допустимых концентраций», – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Роман Полшведкин.
В связи с прошлогодним нефтеразливом на реке Яреге контроль над водными объектами усилен. Мобилизованы все средства, природоохранные инспекторы работают в усиленном режиме. Промышленные предприятия представили свои природоохранные программы и проводят мероприятия по недопущению попадания нефтепродуктов в водные объекты.
На текущий момент результаты проб воды на наличие нефтепродуктов таковы:
|
1 марта
|
0,03 мг/дм³
|
6 марта
|
0,008 мг/дм³
|
13 марта
|
0,005 мг/дм³
|
20 марта
|
0,005 мг/дм³
|
3 апреля
|
0,0013 мг/дм³
|
13 апреля
|
0,018 мг/дм³
Как уточняют в ведомстве, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов для рыбохозяйственных водоемов составляют 0,05 мг/дм³.
Для недопущения попадания нефтепродуктов в водные объекты и проверки качества воды сформирована межведомственная комиссия по проверке выполнения мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья 2017 года организаций нефтяной отрасли. В состав комиссии вошли специалисты Минпрома республики, управлений Росприроднадзора и Ростехнадзора, а также природоохранной прокуратуры. Председателем назначен Р.Полшведкин. Комиссия будет работать в Ухте в конце апреля-начале мая.
*** О нефтеразливе из неофициальных источников стало известно 8 апреля 2017 года – ухтинские рыбаки увидели масляную пленку, когда бурили лунки. Власти подтвердили данные о нефтеразливе 11 апреля. По данным экологов-общественников, из старых скважин вылилось около 100 тонн нефти. Через два дня в Ухте ввели режим чрезвычайной ситуации. Нефть обнаружили в ручье Малый Войвож, реке Ухте и реке Ижме.
Пресс-служба главы Коми 23 апреля сообщила, что угроза неконтролируемого выброса нефтесодержащей жидкости из старых скважин вблизи города предотвращена, возможности, что появятся новые источники загрязнения, нет. Концентрация нефти в пробах из реки Ухты снизиласьдо нормы. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня был снят 28 апреля.
По некоторым данным, в водоемы вылилось около 100 тонн нефти. Общественники заявляли о гораздо большем объеме – 360-380 тонн.
Рекультивация загрязненных земель завершилась в октябре. При этом отмечалось, что на полное восстановление загрязненных нефтью участков под Ухтой понадобится еще год.
В июне 2016-го по факту нефтеразлива было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
В марте 2017 года суд признал начальника производственного участка Нефтешахтного управления «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» виновным в хранении и ином обращении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. Было установлено, что в 2015-2016 годы по его вине произошел незаконный сброс на рельеф местности подтоварной воды с содержанием нефтепродуктов и иных опасных химических веществ и отходов. Работник скрыл данный факт, опасаясь дисциплинарной ответственности. Вину он признал в полном объеме, и суд, учтя данное обстоятельство, назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 190 тысяч рублей.
В январе 2017 года «ЛУКОЙЛ-Коми» объявил об усилении экологической программы, запланировав строительство новых очистных сооружений на Ярегском месторождении. В результате реализации проекта производство станет самым экологически безопасным в масштабах деятельности предприяия.
Фото с сайта pixabay.com
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Комментарии
Зачем КомиОнлайн запускает лживую информацию? Экологи-общественники не делали даже намека о выбросе нефти из старых скважин. Наоборот, ими было доказана непричастность старых скважин к загрязнению нефтепродуктами ручья Малый Войвож, рек Ярега, Ухта, Ижма. Об этом заявили и официальные органы в лице прокуратуры и Росприроднадзора. Смотрите материалы на сайтах "7х7 Коми" и "Комитета спасения Печоры".
Вы внимательно посмотрите новости по ссылкам в тексте. Ситуация была год назад такая, как писали год назад. Сейчас быть может информация уже другая
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Ситуация не изменилась. Все осталось как и прежде. Добавили к трем лже-законсервированным скважинам еще две старые скважины с содержащейся в углублении открытой нефтью. Там не более 1 кбм, которые не изливаются в реки Ярега и Чуть. Эти фото можно увидеть на выше указанных сайтах.
Правда, про какие старые скважины речь?
Это первая версия лукойла (которую они продвигали до июня- до эпичного заявления ИО министра природных ресурсов (источник - территория НШУ Ярега нефть).
Общественники (по крайней мере, известные мне) ни разу такой версии не выдвигали.
Восстановление земель идёт десятилетиями, но тут скорее всего, не восстановится никогда. Не при нашей жизни. Но здорово, что вы об этом пишите. Спасибо
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