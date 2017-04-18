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Вторник, 18 апреля 2017, 13:44
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13:44
В Удорском районе два муниципальных образования ждет укрупнение

В единое целое сольются Ертом и Благоево.

Опубликован проект республиканского закона об объединении сельского поселения Ертом и городского поселения Благоево в Удорском районе, которое станет административным центром нового муниципального образования.

Согласно пояснительной записке, укрупнение позволит органам местного самоуправления эффективнее выполнять полномочия, уменьшить количество сотрудников аппарата и оптимизировать затраты на его содержание. Дело в том, что у Ертома недостаточно средств для решения вопросов местного значения: поселение является дотационным, собственных доходов не хватает даже на оплату труда местной администрации.

На территории Благоево расположено пять населенных пунктов: поселки Благоево и Солнечный, деревни Вендинга, Усть-Вачерга, Острово. К Ертому также относится пять населенных пунктов: село Ертом, деревни Лязюв, Устьево, Шиляево, Ыб. К 1 января этого года в них было зарегистрировано 305 человек, но фактически проживало лишь 170. Численность трудоспособного населения неуклонно сокращается из-за естественной убыли и высокого уровня миграции. В Благоево же зарегистрировано 3077 человек (сколько проживает реально – не указано).

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По мнению авторов законопроекта, социально-экономические риски при принятии такого решения отсутствуют. Объединение Ертома и Благоево поможет перераспределить средства на решение социально-экономических проблем и оптимизировать расходы (за счет сокращения штата администрации). При этом укрупнение не скажется на социальной сфере жизнедеятельности населенных пунктов. В Ертоме хотят сохранить место одного специалиста, который будет решать вопросы, поступающие от населения.

Если поселения объединят, представлять население в совете будут десять депутатов. Срок их полномочий – четыре года.

Законопроект рассмотрят на заседании Государственного Совета Коми 20 апреля. Тогда же будет решаться вопрос об укрупнении населенных пунктов Носим и Усть-Кулом,Турья и Ветью, Аныб и Руч.

*** В 2016 году в Коми объединили: Кажым и Нижний Турунъю (административный центр – Кажым); Ваймес, Верхолузье и Ношуль (административный центр – Ношуль); Объячево и Читаево (административный центр – Объячево); Усть-Цильму и Коровий Ручей (административный центр – Усть-Цильма).

Фото из группы «VN_Благоево» во «ВКонтакте»

Елена Кабакова
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КомиУдорский район
Общество
Социум
поселенияадминистрированиеукрупнение
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