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15:21 Госсовет Коми вписал в бюджет миллиард субсидий
Изменения коснулись всех госпрограмм.
На заседании Государственного Совета 20 апреля были внесены изменения в бюджет республики на этот год. Доходная и расходная часть увеличены на 1,357 миллиарда рублей, дефицит остался на том же уровне.
Параметры бюджета Коми – 2017 (млрд руб)
|
|
Принятая редакция
|
Февральские правки
|
Апрельские правки
|
Доходы
|
58,319
|
58,327
|
59,684
|
Расходы
|
66,021
|
66,029
|
67,386
|
Дефицит
|
7,702
|
7,702
|
7,702
По словам заместителя министра финансов региона Алексея Маегова, изменения связаны с выделением средств из федерального бюджета сверх того, что было предусмотрено изначально. Самая большая сумма – 440,6 миллиона – пойдет на строительство школы в сыктывкарской Орбите, сдать которую уже хотят к концу года. А высвобождаемые деньги перенаправят на строительство школы в Помоздино и пристройки к школе в Усть-Куломе.
Кроме того, 250 миллионов дополнительно будет направлено на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием, 63 миллиона – на развитие образования, 42 миллиона – на сельское хозяйство, 41 миллион – на соцвыплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья. Расходы на выплаты подъемных медикам, переехавшим на село, увеличены на 20 миллионов. Еще 16 миллионов рублей выделено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям.
За счет федеральных средств и перераспределения республиканских ассигнований на оказание медпомощи с использованием авиации потратят 153 миллиона рублей, на строительство вертолетной площадки в ухтинском поселке Шудаяг – 25 миллионов, а на оказание экстренной помощи проживающим в труднодоступных районах – 51 миллион. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологической помощи увеличено на 65 миллионов.
Ранее предназначавшиеся на строительство объектов здравоохранения 45 миллионов рублей пойдут на строительство распределительного газопровода в сыктывкарском поселке Краснозатонский. А вместо реконструкции запасного поля сыктывкарского стадиона достроят бассейн в Микуни, куда перекинули 26 миллионов рублей.
Вновь потребовалось направить деньги на санаторий «Серегово» (16 миллионов), строительство которого временно заморожено. В каждом муниципалитете хотят сделать детский технопарк, на что решили выделить 44 миллиона рублей. Укрепление материально-технической базы учреждений образования потребовало еще 142 миллиона. В резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС вернут 5 миллионов рублей, а на переобучение работников «Интауголь» направят 23 миллиона.
В качестве субсидий местным бюджетам распределят 100 миллионов рублей, деньги пойдут на ремонт дорог.
Фото пресс-службы Госсовета Коми
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Источник Сыктывкар (Сыктывкар)
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