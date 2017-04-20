Госсовет Коми вписал в бюджет миллиард субсидий

На заседании Государственного Совета 20 апреля были внесены изменения в бюджет республики на этот год. Доходная и расходная часть увеличены на 1,357 миллиарда рублей, дефицит остался на том же уровне.

Параметры бюджета Коми – 2017 (млрд руб)

Принятая редакция Февральские правки Апрельские правки Доходы 58,319 58,327 59,684 Расходы 66,021 66,029 67,386 Дефицит 7,702 7,702 7,702

По словам заместителя министра финансов региона Алексея Маегова, изменения связаны с выделением средств из федерального бюджета сверх того, что было предусмотрено изначально. Самая большая сумма – 440,6 миллиона – пойдет на строительство школы в сыктывкарской Орбите, сдать которую уже хотят к концу года. А высвобождаемые деньги перенаправят на строительство школы в Помоздино и пристройки к школе в Усть-Куломе.

Кроме того, 250 миллионов дополнительно будет направлено на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием, 63 миллиона – на развитие образования, 42 миллиона – на сельское хозяйство, 41 миллион – на соцвыплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья. Расходы на выплаты подъемных медикам, переехавшим на село, увеличены на 20 миллионов. Еще 16 миллионов рублей выделено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям.

За счет федеральных средств и перераспределения республиканских ассигнований на оказание медпомощи с использованием авиации потратят 153 миллиона рублей, на строительство вертолетной площадки в ухтинском поселке Шудаяг – 25 миллионов, а на оказание экстренной помощи проживающим в труднодоступных районах – 51 миллион. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологической помощи увеличено на 65 миллионов.

Ранее предназначавшиеся на строительство объектов здравоохранения 45 миллионов рублей пойдут на строительство распределительного газопровода в сыктывкарском поселке Краснозатонский. А вместо реконструкции запасного поля сыктывкарского стадиона достроят бассейн в Микуни, куда перекинули 26 миллионов рублей.

Вновь потребовалось направить деньги на санаторий «Серегово» (16 миллионов), строительство которого временно заморожено. В каждом муниципалитете хотят сделать детский технопарк, на что решили выделить 44 миллиона рублей. Укрепление материально-технической базы учреждений образования потребовало еще 142 миллиона. В резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС вернут 5 миллионов рублей, а на переобучение работников «Интауголь» направят 23 миллиона.

В качестве субсидий местным бюджетам распределят 100 миллионов рублей, деньги пойдут на ремонт дорог.

Фото пресс-службы Госсовета Коми