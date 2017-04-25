Обвиняемого в присвоении 1,5 миллиона рублей депутата Госсовета Коми выпустили из СИЗО

Бывшего начальника управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми Игоря Терентьева , который являлся председателем комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и экономической политике, осенью 2016 года заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества.

По данным следствия, в 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники возглавляемого им управления, которым начислялись надбавки «за интенсивность и высокие результаты работы», сдавали полученные деньги в этот фонд. За 2012-2016 годы в фонд поступило более 14 миллионов рублей. Подозреваемый присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллиона рублей.

В декабре суд арестовал И.Терентьева и поместил его в СИЗО.

Позже руководитель следственного управления СК по Коми Андрей Исаев сообщил , что в отношении парламентария могут возбудить новые дела. И.Терентьев признает вину частично. Соглашается с тем, что фонд создавался в интересах учреждения, но не признает фактов растраты денег со своей стороны.

В январе этого года в отношении И.Терентьева возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Следователи установили факт, что при увольнении из управления фигурант решил себе оставить служебный ноутбук стоимостью около 30 тысяч рублей.

В апреле в отношении фигуранта возбудили еще два уголовных дела по статьям «Присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По данным следствия, в апреле 2016 года И.Терентьев фиктивно трудоустроил в возглавляемую им организацию на должность главного специалиста близкую знакомую. В течение шести месяцев до момента увольнения ей начислялась и выплачивалась заработная плата, при этом фактически женщина никаких трудовых функций в организации не выполняла. Сумма незаконно начисленных денежных средств составила более 280 тысяч рублей.

В июле 2015 года И.Терентьев для формирования своего избирательного фонда открыл в отделении банка специальный избирательный счет и привлек подчиненных работников, которые под видом добровольных пожертвований внесли на него 40 тысяч рублей, придав правомерный вид распоряжению деньгами, выделенными из созданного фонда неучтенных средств.

Как сообщили «КомиОнлайну» в региональной прокуратуре, Сыктывкарский горсуд 24 апреля по ходатайству следствия изменил меру пресечения И.Терентьеву на домашний арест в связи с тем, что обвиняемый полностью признал вину.

*** До конца сентября 2016 года И.Терентьев возглавлял управление противопожарной службы и гражданской защиты Коми и работал в комитете по экологии Госсовета региона. После того как он сменил Дмитрия Шатохина на посту председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми в сентябре этого года, пост в управлении пришлось оставить .