Полицию Сыктывкара заинтересовало изображение покемона, похожего на синего кита

Как рассказал «КомиОнлайну» работник магазина, вечером 23 апреля пришел сотрудник полиции. С его слов стало известно о жалобе, в которой говорилось о том, что здесь продается атрибутика с синим китом [символ игры, участники которой якобы в итоге совершают самоубийства – «КомиОнлайн»]. «Он долго искал, ничего найти не мог, никаких признаков. Видимо, ему руководство сказало: «Иди ищи!» Потом кому-то позвонил, долго с кем общался в сторонке. Затем зашел в другой зал, походил, посмотрел и уже на выходе заметил покемонов, стал их разглядывать. Увидел покемонов, обрадовался, что нашел что-то похожее на символику. Ему как будто легче стало. Он попросил их достать, спросил разрешения сфотографировать», – описал работник магазина поведение полицейского.

Внимание сотрудника полиции на самом деле привлекла коробка карточной игры с изображением Кайогра – покемона, очень похожего на кита. В результате полицейский попросил у сотрудника магазина написать объяснительную, после чего ушел.

В паблике the continue этой случай связывают с самоубийством сыктывкарской школьницы 9 апреля. По данным «Комсомольской правды в Коми», в квартире девочки были найдены тетрадки с заданиями «группы смерти». Между тем пришедший в магазин полицейский об этом не говорил.

В сыктывкарском управлении МВД этот случай «КомиОнлайну» пока никак не прокомментировали.

*** Почти год назад в «Новой газете» появилась статья о закрытых группах «ВКонтакте», где участников якобы подталкивали к самоубийствам. Материал вызвал широкий резонанс, тема обсуждается до сих пор. Начались массовые проверки, которые привели к задержанию администратора одной из «групп смерти» 21-летнего Филиппа Будейкина, зарегистрированного под псевдонимом Филипп Лис. Некоторые СМИ указали, что подозреваемый является жителем Ухты, но в релизе следственного комитета был указан город Солнечногорск.

В феврале 2017 года тема «групп смерти» вновь начала широко обсуждаться в связи с так называемой игрой «Синий кит», участники которой якобы должны выполнять задания, последним из которых является самоубийство. Часть экспертов отнесли «Синего кита» к разряду городских легенд, пишет Meduza. Тем не менее в соцсетях эта тема активно обсуждается, нередко на страницах вполне состоявшихся людей можно увидеть посты с заголовком «Розовый пони» пришел на смену «Синему киту». Одновременно профилактическую работу ведет МВД, выпуская видеоролики и статьи, призывающие родителей следить за детьми.

В министерстве образования Коми считают, что сайты и паблики не играют главной роли в совершении детьми суицидов. Но это не помешало управлению образования Сыктывкара написать жалобу на паблик «Я умру в Сыктывкаре», в результате чего он был несколько дней заблокирован.

Фото с сайта nevsedoma.com,ua