В Северодвинск отправили 146 вагонов интинского угля

Как сообщает пресс-служба главы Коми, сейчас поставка угля производится на предприятие «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1. За последнюю неделю августа в Северодвинск отправлено около 10 тысяч тонн угля 146 вагонами. Всего на складах шахты хранится порядка 180 тысяч тонн.

В ближайшей перспективе уголь планируется поставлять основному потребителю интинского угля – «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС. Уже есть предварительные договоренности о поставке в Череповец 560 вагонов с углем.

Как сообщалось ранее, ситуация с АО «Интауголь» находится на личном контроле главы республики. Необходимые решения по поддержке предприятия вынесены на федеральный уровень. В настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с «Интауглем». Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставленный уголь. Кроме того, допускается, что переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого «Интауголь» должна выполнять все свои текущие договорные обязательства.

*** ОАО «Шахта «Интауголь» (затем – АО) образовано на базе активов шахты «Интинская», горно-обогатительной фабрики, автобазы и ремонтно-механического завода в процессе конкурсного производства и процедуры банкротства, проводимой в отношении ОАО «Компания «Интауголь» с 9 августа 2007 года. Новое юридическое лицо начало работу в 2010 году. В декабре 2011 года шахту приобрело ООО «БалтРеконструкция» – дочернее предприятие санкт-петербургского ООО «Инвестиционная компания «Таврический». По данным на декабрь 2016 года, 76 процентов акций АО «Шахта «Интауголь» принадлежали АО «Корпорация по развитию Республики Коми», 24 процента – ООО «БРК».

«Интауголь» – второе угледобывающее предприятие в Коми после АО «Воркутауголь». Его основные потребители – электростанции большой мощности, в частности Череповецкая ГРЭС. На предприятии трудятся около 1,5 тысячи человек.

Объем добычи «Интауголь» постоянно снижается: в 2012 году было добыто 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м – 1,77 миллиона тонн, в 2014-м – 1,72 миллиона тонн, в 2015-м – 1,4 миллиона, за 2016 год – 1,22 миллиона. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

Падение объемов добычи угля произошло в результате сложной финансовой и экономической ситуации, образовавшейся на предприятии: сокращение объемов отгрузки интинского угля из-за падения спроса на рынке энергоресурсов, несвоевременные расчеты покупателей за отгруженную продукцию, простои шахты из-за выхода очистных работ в зоны горно-геологических нарушений. В конце 2015 года произошел обвал лавы, работы на шахте были приостановлены. Из-за аварии работы не велись и в течение двух недель весной 2016 года.

Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году, она составила 117,4 миллиона рублей. Последующие три года акционерное общество заканчивало с чистым убытком: в 2013-м он составлял 645 миллиона рублей, в 2014-м – 846 миллионов, в 2015-м – 1,1 миллиарда. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признанобанкротом, было введено конкурсное производство.

Республика все это время продолжала помогать компании. Для решения главной проблемы – сбыта продукции – велась постоянная работа по сохранению поставок угля на Череповецкую ГРЭС. Решение о продлении статуса вынужденного генератора блоков 1-3 Череповецкой ГРЭС до конца 2015 года все же было принято, что временно обеспечило стабильность поставок продукции из Инты. Была договоренность с Минэнерго о дальнейшем пролонгировании этого статуса еще на три года.

Кроме того, Минпром выступает за диверсификацию существующих рынков сбыта «Интаугля», как вариант рассматривалась Мурманская область. В целом объем поставок на рынок Северо-Запада может составить 2 миллиона тонн угля в год, в этом случае объем добычи интинской шахты можно было бы увеличить до 3-3,5 миллиона тонн в год. Еще одни потенциальные потребители интинских углей – Кировская область и НАО.

Весной 2017 года был продлен срок конкурсного производства в отношении АО «Шахта «Интауголь». На тот момент общая сумма включенных в реестр требований составлял 2,147 миллиарда рублей, задолженность по текущим платежам – 2,226 миллиарда рублей, в том числе по зарплате и по НДФЛ – 157 миллионов рублей. В сумме – около 4,5 миллиарда рублей.

Весной 2017 года вместо АО «Шахта «Интауголь» было создано новое АО «Интауголь» (правда, в налоговых органах оно было зарегистрировано еще в апреле 2016-го). Большинство работников перешло на новое предприятие. Руководство компании представило в правительство план по стабилизации работы шахты.

А 1 июня горняки АО «Интауголь» объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов перед работниками. Забастовка завершилась 10 июня.

В конце июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цукановзаявил, что шахту «Интинская» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в деятельность предприятия 5 миллиардов рублей. Если это произойдет, придется переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Генеральный директор АО «Интауголь» Игорь Раюшкин 4 августа продлил до 15 сентября действие приказа от 14 июня о приостановке работ на предприятии. Это сделано в связи с отсутствием ведения очистного фронта и реализации угольной продукции, а как следствие отсутствием финансовых средств на производственно-хозяйственную деятельность. Кроме того, временно было прекращено оказание услуг по аварийно-спасательному (горноспасательному) обслуживанию со стороны ФГУП «ВГСЧ Печорского бассейна». В то же время СМИ сообщали, что работа единственной шахты «Интинской» прекращена до 10 октября.

Ситуацию осложняет возможный отказ Череповецкой ГРЭС от интинского угля в связи с переводом котлов на газ. Если это произойдет, то перспектив у интинского предприятия не останется. Профсоюзу известно, что намечено сокращение работников. Высвобождение персонала будут проходить в два этапа: в октябре сократят 145 человек, а в декабре – 100 человек. На сегодня штат предприятия насчитывает 1370 человек, из них около 600 шахтеров. Высвобождение коснется как сотрудников управления, так и рабочих шахты.

Шахтеры 19 августа опубликовали 8-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем говорится о значимости предприятия для города: если «Интауголь» закроют, то пострадает не менее 5 тысяч человек, в будущем население Инты сократится с 27-28 тысяч до 10-12 тысяч человек, закроются садики, школы, больницы, большинство бюджетных и государственных учреждений, малый бизнес и торговля свернут свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в течение 2014-2017 годов предприятию была оказана финансовая помощь со стороны республиканских властей в виде займов на сумму 869,8 миллиона рублей. Но в сообщении пресс-службы главы Коми 23 августа отмечается, что «на погашение долгов перед интинскими шахтерами по зарплате и иным социальным выплатам за последние месяцы было направлено свыше 166 миллионов рублей, а за два последних года правительство республики направило на поддержку предприятия порядка 1 миллиарда рублей».

Фото с сайта rkomi.ru