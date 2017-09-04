Депутатам совета Сыктывкара предложили по тысяче рублей за каждое заседание

На совместном заседании постоянных комиссий 4 сентября начальник управления по обеспечению деятельности совета Сыктывкара Александр Филиппов озвучил проект решения о гарантии депутатам представительного органа местного самоуправления, выполняющим свои функции на непостоянной основе, в виде освобождения от выполнения производственных обязанностей на основной работе.

По словам А.Филиппова, принятие проекта решения не повлечет дополнительных расходов бюджета, выделенных на содержание совета города. Зато устранит ряд препятствий, которые мешают депутатам участвовать в мероприятиях совета.

Так, управление по обеспечению деятельности совета будет рассылать депутатам уведомления о предстоящем заседании, на основании которого тому должны дать отгул или же на несколько часов отпустить с работы. Появится соответствующий табель явки на заседания, где будут отмечать посещаемость.

Кроме этого, предложено установить порядок возмещения недополученной зарплаты по основному месту работы депутата. Размер выплаты будет пропорционален количеству времени участия в мероприятиях совета города. Для единообразия решили, что это будет 1000 рублей за одно заседание.

Компенсацию можно будет получить за участие в заседаниях постоянной комиссии, совместных заседаниях комиссий и заседаниях совета города. То есть в месяц сумма может составить 3000 рублей. При этом логично, что неработающий пенсионер-депутат не сможет претендовать на данную выплату.

В обсуждении проекта решения прозвучало, что некоторые депутаты теряют в зарплате далеко не тысячу рублей: «Если не работаешь целый день, теряешь зарплату за день, не начисляется премия». Также появилось мнение о дискриминации, если такого права не получают пенсионеры.

Как пояснила журналистам председатель совета Сыктывкара Анна Дю, на протяжении последних двух лет причина неявки депутатов на мероприятия совета чаще всего указывается как невозможность отпроситься с основного места работы. «Это их право, воспользоваться этой компенсаций или нет», - подчеркнула она. Для наглядности А.Дю провела аналогию с вызовом работающих студентов в институт. «Ведь не каждому работодателю хочется отпускать на сессию работника. В данном случае работодателю депутат предоставит бумагу, подтверждающую что он выполняет свою общественную работу, и совет ему это оплатит», - пояснила она.

Голосовать за введение компенсаций депутаты будут 8 сентября на заседании совета города.

*** Глава Коми 25 апреля подписал закон, вносящий изменения в республиканский закон о статусе депутатов Государственного Совета и позволяющий парламентариям получать компенсации за те дни, когда они отсутствуют на основном месте работы из-за того, что вынуждены исполнять возложенные на них государственные функции. На время участия в деятельности представительного органа власти некоторым приходится брать отпуск за свой счет, что приводит к уменьшению размера зарплаты, некоторые депутаты заявляли о потере до 30 процентов заработка.

Обсуждение этого документа длилось полгода. Первоначально группа депутатов-бюджетников предлагала выплачивать компенсации не только за то, что они вынуждены отлучаться с работы, но и возмещать затраты на транспорт и гостиницы, когда они исполняют депутатские функции. Минфин отрицательно отнесся к такому законопроекту, посчитав, что на новые компенсации придется тратить до 10 миллионов рублей в год. В итоге решение по этому вопросу отложили.

Однако депутаты не отступили от своей цели – спустя несколько месяцев законопроект вновь был внесен на рассмотрение Госсовета. В нем остался только один вид компенсаций – за отсутствие на основном месте работы.

В начале апреля этот вопрос был поднят на встрече главы Коми Сергея Гапликова с членами общественной палаты. Тогда руководитель региона сказал, что никаких компенсаций никому выплачиваться не будет. Также он усомнился, что этот законопроект будет принят, писали республиканские СМИ. Парламентарии настаивали, что этот закон – справедливый. В итоге 20 апреля он был принят.

Борис Игнатов

Фото Владилена Олофинского