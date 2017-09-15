Сроки сдачи школы в сыктывкарской Орбите вновь переносятся

Как сообщает пресс-служба Госсовета Коми, 15 сентября депутаты регионального парламента посетили строительную площадку школы на 1200 мест на улице Петрозаводской в Сыктывкаре. Технический директор компании-подрядчика ООО «СМУ «Краснодар» Александр Тетеркин сказал им, что большой объем работ на объекте уже сделан. В октябре планируется установить стеклопакеты, запустить отопление и утеплить фасад здания.

По информации министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, на объекте продолжаются работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Заказано оборудование для обустройства электроснабжения, вентиляции и отопления. Идут подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории.

При осмотре объекта депутаты выразили опасения, что отсутствие бесперебойной поставки строительных материалов и низкая численность рабочей силы на объекте могут привести к увеличению сроков строительства. Они призвали подрядчика сделать все возможное для сдачи объекта в срок до 2018 года. Для этого необходимо увеличить количество квалифицированного рабочего персонала на стройке и обеспечить работы в двухсменном режиме. Особое внимание депутаты обратили на благоустройство территории, в том числе на обустройство пешеходных переходов и наружного освещения. Рядом с будущей школой оживленное движение автомобилей, поэтому безопасность учащихся должна быть на первом месте.

По словам заместителя председателя Госсовета Коми Валентины Жиделевой, по итогам осмотра объекта можно сделать вывод об отставании от сроков.

«Сегодня депутаты, посмотрев, как идет ход строительства, констатировали тот факт, что к концу года сдать этот объект будет достаточно сложно. Конечно, нас это беспокоит, потому что это федеральные деньги, и республика должна освоить те средства, которые были выделены. По итогам мероприятия мы обратимся в правительство региона с рекомендацией о более жестком контроле за ходом строительства этой школы», – отметила она.

Начать строительство школы должны были в первом квартале 2016 года, Но контракт с генподрядчиком – «ССМУ «Краснодар» – был заключен 30 мая 2016-го, а первые сваи забили в июле того же года. Сдать объект обещали к 20 декабря 2016-го, несмотря на то, что по проекту общая продолжительность работ составляет 23 месяца.

По оценке Контрольно-счетной палаты Коми, на 1 октября 2016 года работы были выполнены на 5,6 процента. В ноябре 2016-го стало известно, что школу не удастся сдать до конца года: не получилось привлечь субподрядчиков, а из-за быстрого похолодания возникли технические трудности. Несмотря на то что сроки, оговоренные в соглашении на федеральное софинансирование объекта, были нарушены, Коми избежала штрафа, так как первый этап работ был выполнен на деньги из республиканского бюджета.

В 2017-м Коми вновь пообещали деньги, и в феврале их выдали (440,6 миллиона), а сдачу объекта перенесли на лето, а затем на конец года.

К 1 сентября в школу в Орбите должны были пойти первые ученики. Это должно было стать одним из шагов к сокращению числа детей, посещающих занятия во вторую смену.

*** Здание образовательного учреждения будет четырехэтажным, будет совмещать в себе учебный и общешкольный блок, отдельно будет построена столовая с теплым переходом из главного корпуса и обустроен открытый стадион. Здание школы предполагается оснастить всеми необходимыми средствами для передвижения и обучения детей с ограниченными возможностями.

Фото Елены Кабаковой