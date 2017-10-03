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Вторник, 03 октября 2017, 19:05
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Минимальные взносы на капремонт в Коми не изменят три года

Повышение произойдет в начале 2018-го.

Постановлением правительства Коми утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в республике на 2018 - 2020 годы. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.

Как следует из таблицы в приложении к постановлению, в течение следующих трех лет взносы индексировать не будут.

В среднем в каждом муниципалитете тариф вырастет на 50 копеек. Самый низкий размер по-прежнему установлен для жителей Сыктывкара – 2,46 рубля за квадратный метр. С марта этого года жители столицы Коми платили 2,33 рубля. Этот тариф посчитали самым низким по стране. В Усинске же размер взноса поднимут до 3,05 рубля.

Муниципалитет

Минимальный размер тарифа на капремонт на 2018, 2019 и 2020 год (в рублях)

Сыктывкар

2,46

Инта

2,86

Печора

2,68

Усинск

3,05

Ухта

2,55

Воркута

2,95

Вуктыл

2,93

Сосногорск

2,53

Ижемский район

2,9

Княжпогостский район

2,53

Койгородский район

2,62

Корткеросский район

2,53

Прилузский район

2,68

Сыктывдинский район

2,46

Усть-Куломский район

2,64

Сысольский район

2,55

Усть-Вымский район

2,53

Удорский район

2,77

Усть-Цилемский район

2,95

Троицко-Печорский район

2,68

 *** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. С подобным заявлением выступал и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заявлял, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране, а региональному оператору может не хватить денег на текущую деятельность из-за низкого процента сборов. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат».

С октября 2014 года по декабрь 2016 года в Коми выставили счета на 883,5 миллиона рублей, из них населению – 725,9 миллиона. Однако от собственников помещений поступило лишь 531,8 миллиона, в том числе от жителей – 456 миллионов. Фонд капремонта наблюдает положительную динамику собираемости взносов: если в 2014-м она составляла 35,2 процента, то в 2015-м выросла до 43,8 процента, а в 2016-м – до 55,4 процента. Лучше всего обстоят дела в районах, где собираемость составляет свыше 70 процентов, хуже всего – в Воркуте, где доля платежей едва превышает 20 процентов. Рост собираемости объясняют претензионной работой. Общая сумма задолженности по платежам на 1 января 2017-го составляла 350,64 миллиона

Фото Владилена Олофинского

Антонина Лапунькова
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КомиСыктывкарВоркутаУсинскИнтаСосногорскУхтаЕмва
ОбществоЭкономика
Социум
Капремонтвзносытарифыиндексация
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