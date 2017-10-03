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Минимальные взносы на капремонт в Коми не изменят три года
Повышение произойдет в начале 2018-го.
Постановлением правительства Коми утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в республике на 2018 - 2020 годы. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.
Как следует из таблицы в приложении к постановлению, в течение следующих трех лет взносы индексировать не будут.
В среднем в каждом муниципалитете тариф вырастет на 50 копеек. Самый низкий размер по-прежнему установлен для жителей Сыктывкара – 2,46 рубля за квадратный метр. С марта этого года жители столицы Коми платили 2,33 рубля. Этот тариф посчитали самым низким по стране. В Усинске же размер взноса поднимут до 3,05 рубля.
|
Муниципалитет
|
Минимальный размер тарифа на капремонт на 2018, 2019 и 2020 год (в рублях)
|
Сыктывкар
|
2,46
|
Инта
|
2,86
|
Печора
|
2,68
|
Усинск
|
3,05
|
Ухта
|
2,55
|
Воркута
|
2,95
|
Вуктыл
|
2,93
|
Сосногорск
|
2,53
|
Ижемский район
|
2,9
|
Княжпогостский район
|
2,53
|
Койгородский район
|
2,62
|
Корткеросский район
|
2,53
|
Прилузский район
|
2,68
|
Сыктывдинский район
|
2,46
|
Усть-Куломский район
|
2,64
|
Сысольский район
|
2,55
|
Усть-Вымский район
|
2,53
|
Удорский район
|
2,77
|
Усть-Цилемский район
|
2,95
|
Троицко-Печорский район
|
2,68
*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. С подобным заявлением выступал и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заявлял, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране, а региональному оператору может не хватить денег на текущую деятельность из-за низкого процента сборов. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат».
С октября 2014 года по декабрь 2016 года в Коми выставили счета на 883,5 миллиона рублей, из них населению – 725,9 миллиона. Однако от собственников помещений поступило лишь 531,8 миллиона, в том числе от жителей – 456 миллионов. Фонд капремонта наблюдает положительную динамику собираемости взносов: если в 2014-м она составляла 35,2 процента, то в 2015-м выросла до 43,8 процента, а в 2016-м – до 55,4 процента. Лучше всего обстоят дела в районах, где собираемость составляет свыше 70 процентов, хуже всего – в Воркуте, где доля платежей едва превышает 20 процентов. Рост собираемости объясняют претензионной работой. Общая сумма задолженности по платежам на 1 января 2017-го составляла 350,64 миллиона
Фото Владилена Олофинского
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