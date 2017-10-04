«Интауголь» направила на зарплаты работникам более 24 миллионов рублей

На счета «Интаугля» поступили средства за реализацию угля в размере 24,3 миллиона рублей, которые оперативно направлены на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты. Об этом сообщается на сайте правительства Коми.

Напомним, власти региона договорились о реализации интинского угля марки ДСШ (отсев) в ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС.

На 4 октября со склада предприятия уже отгружено 86,7 тысячи тонн, отправлено 1267 вагонов. Таким образом, реализована половина имевшегося на складе угля, отгрузка производится практически в ежедневном режиме. Средства от реализации будут направляться и впредь в первую очередь на погашение долгов по зарплате.

Как сообщалось ранее, для стабилизации работы шахты в 2018–2019 годах до конца текущего года планируется выделить из резервного фонда до 1,3 миллиарда рублей. В настоящее время готовится соглашение Минэнерго России с Коми, в котором будут прописаны механизмы получения и расходования средств, а также отчетности за использование бюджетных средств. В региональном Минпроме подтвердили, что финансовая поддержка предприятию будет оказана до конца 2017 года.

Средства, выделяемые из резервного фонда, будут направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на предприятии, в частности погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы №843 и возобновлению добычных работ, говорится в пресс-релизе.

«Интауголь» – второе угледобывающее предприятие в Коми после АО «Воркутауголь». Его основные потребители – электростанции большой мощности, в частности Череповецкая ГРЭС. На предприятии трудятся около 1,5 тысячи человек.

Объем добычи «Интауголь» постоянно снижается: в 2012 году было добыто 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м – 1,77 миллиона тонн, в 2014-м – 1,72 миллиона тонн, в 2015-м – 1,4 миллиона, за 2016 год – 1,22 миллиона. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году, она составила 117,4 миллиона рублей. Последующие три года акционерное общество заканчивало с чистым убытком: в 2013-м он составлял 645 миллиона рублей, в 2014-м – 846 миллионов, в 2015-м – 1,1 миллиарда. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признано банкротом, было введено конкурсное производство.

Республика все это время продолжала помогать компании.

Весной 2017 года вместо АО «Шахта «Интауголь» было создано новое АО «Интауголь» (правда, в налоговых органах оно было зарегистрировано еще в апреле 2016-го). Большинство работников перешло на новое предприятие. Руководство компании представило в правительство план по стабилизации работы шахты.

А 1 июня горняки АО «Интауголь» объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов перед работниками. Забастовка завершилась 10 июня.

В конце июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов заявил, что шахту «Интинская» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в деятельность предприятия 5 миллиардов рублей. Если это произойдет, придется переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Шахтеры 19 августа опубликовали 8-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем говорится о значимости предприятия для города: если «Интауголь» закроют, то пострадает не менее 5 тысяч человек, в будущем население Инты сократится с 27-28 тысяч до 10-12 тысяч человек, закроются садики, школы, больницы, большинство бюджетных и государственных учреждений, малый бизнес и торговля свернут свою деятельность. Глава Коми, в свою очередь, пообещал «не бросать» предприятие».

Фото с сайта rkomi.ru