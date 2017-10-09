Волки и медведи наводят страх на жителей в южных районах Коми

В соцсетях от имени жителей удорского поселка Едва 9 октября распространили информацию, что волки загрызли почти всех хозяйских собак. «Люди боятся по вечерам выходить на улицу, а собак прячут от волков в домах и подъездах. Волков стали видеть уже не только по ночам, но и в 7 вечера около здания администрации. Буквально за пару дней в поселке не досчитались семь собак, среди них не только бездомные, но и хозяйские. Вчера, в 19:40 утащили собаку, лежала около подъезда. Собак очень жалко. Такого не было еще никогда, волки обычно появлялись ближе к зиме и не вели себя столь агрессивно. А в этом году в прямом смысле озверели с голоду.

Весь поселок живет в страхе. Жители говорят, рядом, в лесу живет не одна стая волков.

Что делать и к кому еще обращаться, жители поселка не знают. Люди с ужасом думают о том, что впереди зима, а это значит, волки станут еще наглее», - пишут в паблике «Удора ONLINE» во «ВКонтакте».

Сообщение растиражировали в различных группах соцсети, к моменту публикации материала появилось множество комментариев неравнодушных пользователей. Одни советуют брать ружье и отстреливать животных, другие разбираются, почему на деле это сложнее, нежели на словах, а третьи задаются вопросом, что думают сельские власти.

В одном из комментариев без ссылки на источник привели слова главы Удорского района Николая Жилина. Он сообщил, что связался с руководителем удорского отделения общества охотников и рыболовов Николаем Горбуновым, у которого есть разрешение на отстрел волков. «Завтра он прямо в Едве организует группу товарищей. И будут совместно работать по отстрелу волков непосредственно в этом населенном пункте», - пообещал Н.Жилин.

Между тем, местные жители сообщают, что не только волки, но и медведи бродят в окрестных лесах. «Да медведи на болоте у нас спокойно клюкву собирают и на собак, и на людей и внимания не обращают, идем мимо, а он на нас ноль эмоций», - написала в соцсети Елена Плечикова.

Как оказалось, дикие животные беспокоят и жителей прилузских сел. По информации одной из жительниц Летки, вокруг населенного пункта бродит несколько стай волков. «Собак уже несколько десятков поедено, причем, как ночью, так и в вечернее время. К кому-то даже на крыльцо заходили, чтобы собаку уволочь. Ходят и не боятся никого», - сообщила Светлана Гирева.

В газете «Трибуна» на днях появилась заметка от имени пенсионера Бориса Иевлева. «Холодное лето лишило зверей кормов, и они осмелели. Тем более что уличное освещение в селе практически отсутствует. За короткое время волки зарезали во дворах шесть собак. В село стали забредать и медведи. В деревне Карповская (село Лойма состоит из нескольких деревень) во двор к местному жителю повадился медведь. Сначала он забрался в палисад и объел кусты черноплодки, в другой раз в огород проникла медведица с медвежонком. А недавно весь огород вытоптало целое «стадо» медведей: они съели росший там овес и «перекопали» грядки с картошкой. А практически в центре села Лойма, в двухстах метрах от сельсовета, медведь ночью влез во двор Александра Сухонина. При этом хищник буквально порвал забор из сетки-рабицы. Бездействие местной власти, конечно, возмущает сельчан. Но на все вопросы и предложения о найме охотников, устройству нормального освещения на улицах лоемцам отвечают: «Денег нет!», - поделился он с читателями издания.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн» со ссылкой расчетные данные Охотнадзора Коми, за год численность волка увеличилась вдвое. Хищник продвигается все дальше на север и восток республики. Первоначально миграция этого зверя произошла, по всей вероятности, с приграничных к Коми территорий – Пермского края, Кировской и Архангельской областей. В этих регионах волк давно был «проблемным» хищником. В 2013-м в Коми волков было 244, в 2014-м – 387, в 2015-м – 527, а в 2016-м – 633, а в 2017-м их насчитали 1256. В январе этого года даже предложили премировать охотников за отстрел этих животных. Численность бурого медведя стабильна – 4047 особей (0,12 животного на 1000 гектаров).

Фото с сайта pixabay.com