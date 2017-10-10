В Минстрое Коми исключили риски невыполнения программы «Городская среда»

На совещании в Государственном Совете Коми 9 октября руководитель Контроль-счетной палаты региона Елена Филимонова заметила, что по некоторым объектам проекта «Городская среда» работа может быть не завершена в срок. «На 20 сентября освоение средств было на уровне 29,7 процента. В Воркуте и Инте в сентябре готовность объектов была около 40 процентов, - сообщила она. – Если мы не выйдем на 1 декабря с отчетом о двух реализованных проектах, то можем потерять федеральное финансирование на следующий год».

Однако, по словам министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константина Лазарева, показатели исполнения программы неплохие. Цифры он объяснил тем, что на большинстве объектов работает по одному подрядчику, который выполняет работы по очереди.

Как сообщила 10 октября пресс-служба Минстроя Коми, степень готовности дворовых и общественных территорий по проекту благоустройства городской среды составляет 91 процент и 63,9 процента от плана соответственно. Об этом заявила заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Ольга Микушева во время ознакомления с ходом работ в Мичуринском парке Сыктывкара.

В настоящее время в парке полным ходом ведутся работы по реконструкции зеленых насаждений, обновления пешеходных зон, зон отдыха и благоустройства объектов. Все работы должны быть завершены до конца октября.

Как отмечает ведомство, в 2017 году в Коми по проекту формирования комфортной городской среды должны благоустроить 116 объектов, из них уже половина сдана в эксплуатацию, еще 58 находятся на финальной стадии. Рисков невыполнения программы в республике не отмечено.

«Главная цель проекта, в том числе и в Мичуринском парке, – это максимальное благоустройство территории и создание условий комфортного отдыха и досуга, что привлечет больше жителей и гостей города. Программа благоустройства комфортной городской среды не заканчивается в этом году, она рассчитана до 2022 года, поэтому жители нашей республики могут продолжить подавать заявки на благоустройство своих дворовых территорий в адрес муниципальных образований. К заявке нужно обязательно приложить протокол общего собрания собственников помещений с решением принятия участия в данном проекте», - отметила О.Микушева.

Напомним, в 2017 году из федерального и республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования Сыктывкара, Воркуты, Инты, Емвы и поселка городского типа Жешарт выделено порядка 257 миллионов рублей. Кроме того, 15,6 миллионов рублей было потрачено на благоустройство городского парка в Воркуте.

Как стало известно на совещании в Госсовете Коми, в 2018 году сумму уменьшат до 216,9 миллиона рублей: 132,2 миллиона (61 процент) выделят из федерального бюджета, а 63,1 миллиона рублей (29 процентов) – из республиканского.

Если в 2017 году в программе участвовали Сыктывкар и четыре моногорода – Емва, Жешарт, Инта и Воркута, - то в 2018-м в нее смогут попасть 44 поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. До конца года конкретные перечни должны быть вписаны в муниципальные программы

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Фото пресс-службы Минстроя Коми