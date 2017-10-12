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Четверг, 12 октября 2017, 17:23
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17:23
Выбирать концепцию благоустройства сыктывкарской набережной будут из 21 проекта

За понравившуюся работу любой желающий может проголосовать в течение недели.

Мэрия Сыктывкара запустила интернет-голосование за лучшие проекты благоустройства набережной. По этой ссылке, можно ознакомиться с 21 работой, поступившей на конкурс администрации города по разработке архитектурной концепции благоустройства набережной в Кировском парке, а также отдать свой голос за понравившиеся проекты.

Как сообщает пресс-служба мэрии, отборе участвует 21 проект претендентов из Челябинска, Кирова, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Москвы, Пензы, Новосибирска, Воронежа, Нальчика, Самары и Казани. При этом из Москвы, Казани и Сыктывкара поступило по три работы, по две – из Ростова-на-Дону, Белгорода, Кирова и Казани.

Интернет-голосование продлится до 20 октября. Его итоги будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителей, имена которых озвучат до 25 октября.

Работы, занявшие по итогам интернет-голосования первые три места по количеству голосов, получают дополнительные баллы: за первое место в интернет-голосовании – три балла, за второе – два балла, за третье – один балл. Указанные баллы суммируются с баллами, выставляемыми конкурсной комиссией.

«Проекты самые разнообразные – от простых и функциональных до весьма сложных и дорогостоящих. Перед конкурсной комиссией стоит сложная задача – определить победителя при соблюдении оптимального баланса между эстетикой проекта и возможностями его реализации», – подчеркнул мэр столицы Коми Валерий Козлов.

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Фото пресс-службы сыктывкарской мэрии

«КомиОнлайн»
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набережнаяархитектураКонкурсголосование
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