КомиОнлайн

Новости

Пятница, 13 октября 2017, 10:46
  • 365
  • 0
  • 4

10:46
В Сыктывкаре «благоустроенный» двор с приходом осени превратился в лужу

Новый асфальт положили так, что после дождя вода скапливается у подъездов.

Как сообщила координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Коми Валентина Анфилатова, после проведенных работ во дворах домов №2 и №10 по Сысольскому шоссе жители высказали замечание: асфальтирование территорий выполнено таким образом, что после дождя вода скапливается у подъездов.

благ1.JPG

В пресс-релизе ОНФ в Коми говорится, что общественники во время рейда зафиксировали не оборудованные должным образом водоотводные стоки. По этой причине в непогоду большие лужи не высыхают продолжительное время. Жильцы указали, что лужи мешают проходу и нормальному функционированию дворов, таким образом, ремонт здесь не достиг в полной мере заявленных целей благоустройства.

благ00.JPG

Как заметили активисты, строители все же старались решить проблему – установили пластиковую трубу для оттока воды. Однако с этой функцией конструкция не справляется: труба забивается листьями и грязью. По мнению экспертов ОНФ, это лишь временный вариант решения проблемы.

Во время рейда общественники также зафиксировали,что при благоустройстве территории во дворе дома №16 по улице Советской площадка для отдыха граждан отремонтирована некачественно: вместо полноценного покрытия засыпана асфальтовая крошка, сделано это неаккуратно, также на площадке не установлены скамейки.

А во дворе дома №26 по улице Советской отсутствует асфальтовое покрытие на выезде из двора. По плану ремонта площадь асфальтирования, согласно техзаданию, на всей территории двора составляет 542 квадратных метра, однако по факту уложено около 420 «квадратов».

благ3.jpg

«По выявленным в ходе рейда недостаткам мы направили обращение в администрацию города Сыктывкара для принятия мер по их исправлению», – сообщила В.Анфилатова.

*** Напомним, в 2017 году из федерального и республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования Сыктывкара, Воркуты, Инты, Емвы и поселка городского типа Жешарт выделено порядка 257 миллионов рублей. Кроме того, 15,6 миллионов рублей было потрачено на благоустройство городского парка в Воркуте. К началу октября, по данным Минстроя региона, из 116 объектов половина сдана в эксплуатацию, остальные заканчивают благоустраивать.

Вертикальная скамейка, тротуары с уклоном и брусчатка под стать граниту: как благоустраивают Сыктывкар в этом году
В Сыктывкаре отремонтировали две трети дворов по проекту «Городская среда»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
благоустройстводворыасфальтдождь
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика