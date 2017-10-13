В Сыктывкаре «благоустроенный» двор с приходом осени превратился в лужу

Как сообщила координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Коми Валентина Анфилатова, после проведенных работ во дворах домов №2 и №10 по Сысольскому шоссе жители высказали замечание: асфальтирование территорий выполнено таким образом, что после дождя вода скапливается у подъездов.

В пресс-релизе ОНФ в Коми говорится, что общественники во время рейда зафиксировали не оборудованные должным образом водоотводные стоки. По этой причине в непогоду большие лужи не высыхают продолжительное время. Жильцы указали, что лужи мешают проходу и нормальному функционированию дворов, таким образом, ремонт здесь не достиг в полной мере заявленных целей благоустройства.





Как заметили активисты, строители все же старались решить проблему – установили пластиковую трубу для оттока воды. Однако с этой функцией конструкция не справляется: труба забивается листьями и грязью. По мнению экспертов ОНФ, это лишь временный вариант решения проблемы.



Во время рейда общественники также зафиксировали,что при благоустройстве территории во дворе дома №16 по улице Советской площадка для отдыха граждан отремонтирована некачественно: вместо полноценного покрытия засыпана асфальтовая крошка, сделано это неаккуратно, также на площадке не установлены скамейки.



А во дворе дома №26 по улице Советской отсутствует асфальтовое покрытие на выезде из двора. По плану ремонта площадь асфальтирования, согласно техзаданию, на всей территории двора составляет 542 квадратных метра, однако по факту уложено около 420 «квадратов».

«По выявленным в ходе рейда недостаткам мы направили обращение в администрацию города Сыктывкара для принятия мер по их исправлению», – сообщила В.Анфилатова.

*** Напомним, в 2017 году из федерального и республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования Сыктывкара, Воркуты, Инты, Емвы и поселка городского типа Жешарт выделено порядка 257 миллионов рублей. Кроме того, 15,6 миллионов рублей было потрачено на благоустройство городского парка в Воркуте. К началу октября, по данным Минстроя региона, из 116 объектов половина сдана в эксплуатацию, остальные заканчивают благоустраивать.

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