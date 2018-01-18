Сыктывкарские автобусы в 2018 году будут ездить по Усинску

Перевозчик заключил контракт с муниципалитетом на 30 с лишним миллионов рублей.

«Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» выиграло аукцион на организацию автобусных пассажирских перевозок в Усинске.

Как сообщает пресс-служба компании, до конца 2018 года «САТП №1» будет обслуживать перевозки по всем девяти маршрутам: на Парму, Колву, Усадор, железнодорожный вокзал, аэропорт, дачи, Усть-Усу, а также рейсы «городского кольца». Сумма контракта составила 30 миллионов 775,2 тысячи рублей.

Для исполнения контракта и повышения качества обслуживания пассажиров, часть автобусов из сыктывкарского автопарка компании будет отправлено в Усинск. Также транспорт арендуют у местных предпринимателей.

*** В начале 2017 года «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» выиграло два аукциона и стало заниматься организацией перевозок по всем городским маршрутам столицы Коми. Контракты с предприятием администрация Сыктывкара заключила на два года. Их итоговая цена называлась в 3,15 миллиона и 3,65 миллиона рублей.

В числе нововведений перевозчика запомнились месячные проездные, закончившиеся через полгода, отмена кондукторов в нарушение контракта, двойное обновление табличек с расписанием маршрутов на остановках и электронные табло в салонах с информацией о погоде и остановках. По итогам первого года работы у заказчика в лице мэрии появилось к «САТП №1» много вопросов.

Фото Владилена Олофинского