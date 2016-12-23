Причастных к серии поджогов в Лесозаводе подростков поместили в центр содержания правонарушителей

В сыктывкарском местечке Лесозавод с середины апреля по конец мая различные строения поджигали десять раз. В большинстве случаев горело ветхое и расселенное жилье. Пострадал в пожаре и местный спортивно-культурный центр. А возгорание около котельной удалось вовремя потушить. Во всех случаях причиной пожара называли поджог. Из-за этого мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин распорядился снести расселенные дома №№ 19 и 26 по улице Банбана. В июне в Сыктывкаре задержали подростков, которые, по данным правоохранителей, поджигали пустующие дома в Лесозаводе. А 23 июня рядом со спортцентром опять загорелся деревянный ветхий дом. В очередной раз пожар в одном из таких строений тушили 20 сентября. Также обгорел дом по улице Кирова в октябре.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Сыктывкара, в результате апрельского пожара в расселенном доме №26 по улице Банбана, который стал первым в списке, от отравления угарным газом погиб мужчина 1977 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть человека. Позже к этому делу приобщили материал проверки по факту гибели другого горожанина 1968 года рождения, тело которого нашли во время пожара в доме №2 по улице Почтовой 6 мая. Также правоохранители проверили поджоги и других строений.

Оценка причиненного ущерба не проводилась, так как пострадавшие от огня дома по улицам Банбана и Почтовой включены в адресную программу переселения людей из аварийного жилья.

При предварительном расследовании установлено, что к совершению преступлений причастны трое несовершеннолетних 2002, 2003 и 2005 годов рождения.

В связи с тем, что на момент совершения преступления подростки не достигли 14-летнего возраста, постановление о возбуждении уголовного дела отменили. Подростков на основании решения суда поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Коми.

Фото со странички Павла Андреева во «ВКонтакте» и пресс-службы ГУ МЧС по Коми