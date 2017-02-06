В 2016 году спад в промышленности Коми оказался самым сильным за последние 20 лет

Несмотря на рост показателей в АПК и строительстве, экономика региона ушла в минус.

За последние 20 лет индекс промышленного производства в Коми только четыре года был ниже 100 процентов: в 1998-м, 2002-м, 2009-м и 2016-м, причем в прошлом году спад оказался самым большим – 4,2 процента. Впервые за длительный период в 2016-м было зафиксировано отрицательное значение в добывающих отраслях – на 4 процента, а в обрабатывающей сфере отставание от предыдущих показателей сохранилось – на 6,3 процента.

Сельское хозяйство

Объемы сельскохозяйственного производства, по данным Комистата, увеличились по сравнению с 2015 годом на 2,9 процента. Наблюдался рост производства скота и птицы на убой (в живом весе), яиц, больше собрано овощей. В то же время снизился валовой сбор картофеля, меньше получено молока. Поголовье свиней и птицы увеличилось, крупного рогатого скота (в том числе коров) – сократилось.

Строительство

Увеличился объем строительных работ, составив 93,1 миллиарда рублей. В 2016 году введено в строй 4579 квартир и 439 частных дома. Общая площадь введенного жилья составила 233 тысячи квадратных метров, что на 11 процентов больше, чем в 2015-м. На Сыктывкар приходилось 62 процента от общего объема жилищного строительства. Строительство жилой недвижимости в сельской местности за год увеличилось на 20 процентов и занимало 18 процентов в общем вводе.

Торговля и инфляция

Оборот розничной торговли уменьшился на 10 процентов. Реализация пищевых продуктов, напитков и сигарет сократилась на 13,5 процентов, непродовольственных товаров – на 6 процентов. Объем услуг населению снизился на 7 процентов. Наибольшее снижение отмечено по услугам в сфере культуры и туризма. Увеличился объем оказанных бытовых, медицинских и ветеринарных услуг, а также услуг правового характера.

Инфляция на потребительском рынке составила 4,8 процента. Продовольственные товары подорожали на 4,4 процента, промышленные – на 6,4 процента, цены и тарифы на услуги повысились в среднем на 3,4 процента.

Рынок труда

На начало года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,7 процента (годом ранее – 1,6 процента). Официальный статус безработного имели 8,1 тысячи человек, что на 5 процента больше, чем на начало 2016-го. Если использовать методику МОТ, то безработных в республике больше – примерно 40 тысяч человек.

Добывающая промышленность

В 2016 году на месторождениях в республике было добыто 15,1 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,4 процента больше, чем годом ранее. На переработку поступило на 27 процентов меньше – 2,85 миллиона тонн. Выпуск бензина сократился на 14,3 процента, мазута – на 25 процентов. Дизельного топлива произвели на 34 процента меньше.

Природного и попутного газа было добыто 3,7 миллиарда кубометров, что на 5,6 процента больше, чем год назад. Увеличился выпуск сжиженного пропана и бутана (на 28 процента), уменьшился выпуск газового стабильного конденсата (на 2 процента), сухого газа выпустили на 7 процентов больше.

Добыча угля снизилась на 26 процентов до 10,8 миллиона тонн. Отставание от бизнес-плана составило 27 процентов.

Леспром

За прошлый год в Коми было заготовлено 5,609 миллиона плотных кубометров необработанной древесины. По сравнению с 2015 годом спад составил 1,8 процента, с 2014-м – 5 процентов. Меньше заготовили бревен хвойных и лиственных пород и древесины топливной, зато увеличилась заготовка древесины необработанной.

Положительная динамика в этом году зафиксирована лишь в целлюлозно-бумажном производстве (рост на 5 процентов), в то время как в обработке древесины и производстве изделий из дерева сохранился спад (на 2,7 процента).

Производство лесоматериалов составило 874,4 тысячи кубометров, что на 8,2 процента больше, чем за 2015 год. Производство фанеры увеличилось на 3 процента, ДВП – на 5,2 процента. А вот производство ДСП сократилось на 21,8 процента (основная причина – остановка и плановый капремонт линии ДСП на ООО «Сыктывкарский фанерный завод»). Производство бумаги выросло на 2,1 процента, картона – на 17,3 процента.

Пищевая и легкая промышленность

В хозяйствах всех категорий произведено 6,6 тысячи тонн мяса животных и субпродуктов (на 27,6 процента больше), производства мяса и субпродуктов из домашней птицы увеличилось на 8,6 процента до 17,7 тысячи тонн. Молока произведено 27,9 тысячи тонн (рост на 1,6 процента), хлеба – 34,5 тысячи тонн (минус 11,7 процента), кондитерских изделий – 2,4 тысячи тонн (плюс 0,9 процента). Выпуск спиртных напитков увеличился на 6,3 процента. Пива произвели на 12 процентов больше, минеральной воды – на 7,2 процента меньше (87,5 миллиона полулитров).

Производство спецодежды увеличилось на 13 процентов до 175 тысяч штук, обуви выпустили на 14 процентов меньше, нетканых материалов – на 5 процентов меньше.

Энергетика

Электроэнергии произведено на 2,7 процента меньше – 10 миллиардов кВт*ч, теплоэнергии – на 1,6 процента больше (19,1 миллиона Гкал). Первое объясняется снижением потребности предприятий в энергии из-за общего спада производства, второе – холодной зимой.

*** В правительстве Коми ожидают рост экономики только в 2018 году.

Фото с сайта firestock.ru