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Четверг, 20 апреля 2017, 18:37
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18:37
На каждого жителя Коми приходится 80 поездок в автобусах и такси в год

А кризисную ситуацию в сфере автоперевозок не могут разрешить 10 лет.

Как сообщил 20 апреля на заседании регионального правительства министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов, в республике транспортное обслуживание населения организовано по 35 межмуниципальным и 225 внутримуниципальным маршрутам. Кроме регулярного сообщения есть перевозки по заказу и на такси. В 2016 году выдали 981 разрешение на перевозку в такси. За два последних года - 1944.

Всего за 2016 год в регионе перевезли на пассажирском транспорте 69,9 миллиона человек. На каждого жителя региона приходится 80 поездок в автобусах и такси. Это 95 процентов от всего объема пассажирских перевозок. По железной дороге сейчас перевозят около 3 миллионов человек, по воде — 700 тысяч, воздуху — 400 тысяч.

За год на субсидирование льготного проезда направили 194 миллиона рублей. В части возмещения выпадающих доходов общий объем бюджетного финансирования составил 88 миллионов рублей. Лидеры в этом Усинск (30 миллионов рублей), Воркута (7) и Сыктывкар (6). В Инте, Печорском, Усть-Цилемском, Княжпогостском и Удорском районах в бюджете не предусмотрели выплаты на поддержку перевозок.

По словам Н.Герасимова, опрос почти трех тысяч жителей Коми указал на такие основные причины неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания как: невозможность выбора или отсутствие услуг, недостаточное качество их оказания и уровень цен.

«Что касается безопасности, то в течение двух лет мы имели ноль погибших при ведении пассажирских перевозок, но апрельское ДТП в Удорском районе требует переосмыслить всю ситуацию. В этом случае водитель допустил, что половина пассажиров ехала стоя в автобусе, так как он был перегружен. Будет проведена работа с водительским составом всех перевозчиков, а также такие моменты будут внесены в условия при заключении контрактов на пассажирские перевозки», - отметил министр.

Он подчеркнул, что имеется ряд проблем на рынке перевозок, которые нужно решать на всех уровнях. Многие и них связаны с достаточно кризисной 10-летней ситуацией в отрасли, с отсутствием системы в работе всех звеньев. Перевозчики нарушают договорные обязательства, не выходят на маршруты, возять людей нелегально. Недостаточно эффективно бюджетное субсидирование, когда для обеспечения проезда льготных категорий с небольшой заполняемостью используют большие автобусы. К тому же более половины дорог в регионе находятся в ненормативном состоянии для перевозок.

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Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкарУдорский район
Общество
Социум
АвтобусыТаксиавтоперевозчикипроблемы
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Комментарии

sos
20.04.2017 - 21:08
+1
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-1
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а какого фига Усинск 30 мильонов получил, а столица всего 6???

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