КомиОнлайн

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Среда, 26 апреля 2017, 19:34
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Водителю «Урала», столкнувшегося с автобусом в Удорском районе, предъявили обвинение

Мужчина помещен под домашний арест.

ДТП произошло 17 апреля на трассе Кослан - Усогорск в Удорском районе. По предварительным данным, водитель грузового «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пострадавшими числились около 40 человек. Как оказалось, половина пассажиров ехала в автобусе стоя, так как он был перегружен.

В отношении 34-летнего водителя снегоуборщика, который использовался с нарушениями, возбудили уголовное дело. Его заподозрили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура проверяет деятельность дорожной компании и владельца рейсового автобуса.

Число погибших в ДТП возросло до двух. Пострадавшая 4-летняя девочка 21 апреля скончалась в больнице.

Как сообщили «КомиОнлайну» в удорском отделе следственного управления СК по Коми, водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Суд 26 апреля избрал в отношении жителя поселка Кослан меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина не отрицает свою причастность к совершению ДТП. Расследование дела продолжается.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в медучреждениях остаются 19 пострадавших в ДТП. В республиканской больнице находятся десять человек. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Восемь пациентов находятся в удорской больнице в состоянии средней степени тяжести. Один мальчик лечится в региональной детской клинической больнице.

Фото ГУ МЧС по Коми

Владилен Олофинский
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Удорский район
Криминал
Социум
ДТПгрузовикавтобусводительснегоуборщикУРАЛ
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Комментарии

!!!!!
26.04.2017 - 20:35
+1
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ох вот это жесть в Коми

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