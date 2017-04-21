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Пятница, 21 апреля 2017, 20:29
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20:29
Число погибших в ДТП с автобусом на трассе в Удорском районе возросло до двух

Пострадавшая 4-летняя девочка скончалась в больнице.

ДТП произошло 17 апреля на трассе Кослан - Усогорск в Удорском районе. По предварительным данным, водитель грузового «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пострадавшими числились около 40 человек. Как оказалось, половина пассажиров ехала в автобусе стоя, так как он был перегружен.

В отношении 34-летнего водителя грузовика возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура проверяет деятельность дорожной компании и владельца рейсового автобуса.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в медучреждения Сыктывкара из Удорской районной больницы 18 и 19 апреля на вертолете доставили девять пострадавших. Борты санавиации перевезли в республиканскую больницу мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, и шесть пострадавших в состоянии средней тяжести. В детскую клиническую больницу доставили двух травмированных детей, в том числе девочку в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, советовались с коллегами из научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко, но спасти ее не удалось. Она скончалась вечером 21 апреля.

Фото ГУ МЧС по Коми

Владилен Олофинский
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СыктывкарУдорский район
Происшествия
Социум
ДТПавтобусбольницадевочка
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Комментарии

аня
21.04.2017 - 20:45
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горе какое горе, весь кослан рыдает((

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аня:
горе какое горе, весь кослан рыдает((
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MarvelNon:
Я уже посмотрела этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждала! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - GO.HD17.RU
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