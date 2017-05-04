Минстрой Коми уверен в завершении программы переселения в срок

Как сообщает пресс-служба главы Коми, всего в республике, в соответствии с утвержденной программой, расселено 72 процента аварийного жилья (из 152,75 тысячи квадратных метров аварийного жилья – 110,38 тысячи). Завершить программу планируют в установленные сроки – до 1 сентября 2017 года.

По информации министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, в программе участвует 17 муниципалитетов, сама программа разделана на четыре этапа. Полностью завершена программа в четырех из них. Первый этап также завершен.

Второй этап (2014-2015 годы) завершен в десяти районах, за исключением Печоры, где с 19 апреля новые подрядчики достраивают три жилых дома. Дом №33 по улице Русанова готов на 70 процентов (подрядчик – ООО «Лен-Строй»).

Третий этап программы (2015-2016 годы) из 13 муниципалитетов завершили 7 (Княжпогостский, Прилузский, Сысольский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский районы и Сосногорск). В 6 районах его закроют в ближайшее время: квартиры для приобретения на вторичном рынке подобраны, строящиеся дома почти готовы.

Реализацию четвертого этапа программы (2016-2017 годы) уже завершил Сысольский район, в оставшихся муниципалитетах работа продолжается. Он завершен лишь на четверть.

В ходе программы возникают различные проблемы. Так, в Воркуте за зиму новый дом для переселенцев превратился в аварийный. А в прилузском селе Ношуль гражданам по программе переселения из ветхих домов предложили квартиры в разрушающихся зданиях. Следственный комитет России заинтересовался этой проблемой.

*** Всего с 2013-го по 2017 год по программам переселения из аварийного жилфонда должны переселить 8556 человек. На это потратят 5 миллиардов 366,08 миллиона рублей (2,8 миллиарда или 52 процента из республиканского бюджета и 2,6 миллиарда – из Фонда содействия реформированию ЖКХ).

В том, что программу удастся выполнить к 1 сентября сомневается прокуратура региона – ее руководитель Сергей Бажутов 31 января заявил, что «низкая исполнительская дисциплина, безалаберность должностных лиц муниципалитетов и отсутствие четкой стратегии реализации программ у органов власти республики ставят под угрозу исполнение принятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья». По его мнению, если органы местного самоуправления не займутся этими проблемами прямо сейчас, то решить вопрос с аварийным жильем не получится и к 100-летнему юбилею республики.

После завершения программы в ветхом жилье в Коми останется больше 12 тысяч человек.

Фото пресс-службы главы Коми