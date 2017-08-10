Коми полностью завершит программу переселения из аварийного жилья к середине октября

На коллегии прокуратуры Коми 4 августа руководитель надзорного ведомства Сергей Бажутов сказал, что на конец июля фактическое исполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья составило 73,3 процента. При этом завершиться она должна 1 сентября этого года. В случае невыполнения условий, законодательно регион обязан вернуть всю сумму оказанной Фондом реформирования ЖКХ поддержки. И С.Бажутов сомневается, что программа будет полностью реализована в срок. По его данным, Коми по этой программе получила более 8 миллиардов рублей. Такую сумму и придется возвращать. Но ранее Минстрой Коми сообщал «КомиОнлайну», что на всю программу было выделено 6 миллиардов 192,8 миллиона рублей. Из них 2,5 миллиарда – их Фонда содействия реформированию ЖКХ (еще 2,3 миллиарда – из республиканского бюджета, 1,3 миллиарда рублей – из муниципальных бюджетов).

Пресс-служба министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми 10 августа распространила сообщение, в котором руководитель ведомства Константин Лазарев заверяет: регион не потеряет деньги, полученные по программе переселения людей из аварийного жилья.

По словам чиновника, 1 августа Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил отчет Минстроя Коми по выполнению программы. «К сожалению, в четырех муниципалитетах (Корткеросском, Койгородском районах, Ухте и Сыктывкаре) до сих пор не закончен третий этап программы. Тем не менее все контракты по его выполнению заключены, о чем фонд информировал Минстрой России. Так как все контракты по строительству или покупке жилья в республике заключены во всех муниципалитетах, возврата денег из Коми не планируется. Регион выполнит все обязательства, предусмотренные программой», - заявил К.Лазарев.

Он подчеркнул, что республика выполнила все свои договорные обязательства по третьему этапу: «Мы ожидаем, что к концу августа большинство муниципалитетов закончит третий этап программы. И до 15 сентября, когда будет готовиться отчет по выполнению программы, программа будет завершена на 95 процентов. Говорить о срыве сроков пока не приходится. Действительно, некоторые из них незначительно отодвинуты вправо, но мы полагаем, что к середине октября Коми полностью завершит выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья».

*** Представители прокуратуры не в первый раз выражают сомнения в том, что республика справится с программой переселения в срок. С.Бажутов говорил об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Коми 31 января 2017 года. «Низкая исполнительская дисциплина, безалаберность должностных лиц муниципалитетов и отсутствие четкой стратегии реализации программ у органов власти республики ставят под угрозу исполнение принятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья. Если органы местного самоуправления не займутся этими проблемами прямо сейчас, то решить вопрос с аварийным жильем к 100-летнему юбилею республики не получится», – подчеркнул он.

В феврале 2017-го глава региона Сергей Гапликов заявил, что республика справится с поставленными сроками по переселению. О том, что это не обещание, а обязанность, он говорил, выступая с ежегодным отчетом перед Госсоветом. А в марте он вступился за муниципальных чиновников, которые не успели выполнить все этапы программы, и согласился с тем, что Коми не закончит программу в срок: «Говорить можно много, можно критиковать, говорить о том, что есть недоработки и что-то будет не выполнено. Да, будет не выполнено, но это будет объективно», – заключил он.

В Минстрое региона все это время заверяли, что программу удастся выполнить к 1 сентября. За оставшийся месяц нужно расселить около 40 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. После завершения программы в ветхом жилье в Коми останется больше 12 тысяч человек.

Фото пресс-службы главы Коми